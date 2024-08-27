台灣大力跟風AI熱引發泡沫化？學者：政府應推產業健檢、對症下藥

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ChatGPT橫空出世、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台放佳音，近兩年這些現象都帶動台灣市場對於AI的高度關注度。讓AI不僅僅成為各種企業的年度關鍵字，也成為賴清德政府「行動創新AI內閣」的經濟政策核心之一。這兩周，國發會主委劉鏡清及經濟部長郭智輝，相繼在專訪大談政府面對AI熱潮所推展政策。劉鏡清表示，台灣在2030年國內勞動力缺口大概是在48萬，其中有12萬白領專業人才，國發會正努力招攬海外人才，更要推動「AI兆立方計畫」，除了讓晶圓材料端、設備製造端維持兆元產業，也要讓AI服務端能站上兆元大關。郭智輝則說，台灣在AI硬體是全球第一，但因為市場小、需求，AI軟體只有全球第25名，像是新加坡都可以排名到前3名，若是台灣可以角逐到前3，將會成為全球AI不可或缺角色，更期望可以透過AI帶動中小企的轉型。對此，經濟部想在1年內培養2.5萬個AI工程師，更提出「2+4計畫」，也就是讓外籍生在台灣讀書2年，期間學費全免，更可以享有每月2萬元生活費，接下來必須在台灣服務4年，最為招募國際人才來台灣的誘因。經濟部官員補充，「投資台灣三大方案」有望再延續，除了吸引從中國回台投資，更要歡迎全世界投資來台，國際來台的封裝、製程、材料商設備商，對於台灣打造AI設備生態系有莫大幫助。值得一提，郭智輝日前宣布，經濟部有意接手即將退場的雲林環球科技大學。經濟部官員說明，確實有此計畫，但還要跟教育部協調細節，搭配前述的「2+4計畫」或是「2+2計畫」（兩年念書、兩年服務），將成為台灣AI人培基地。呼應台灣AI熱，清華大學講座教授簡禎富進一步分析，今年黃仁勳在Computex上一呼百應，無論從IC設計、伺服器、節能到機殼等硬體製造商，整條輝達供應鏈都跟著熱起來。除了大廠暢旺，簡禎富對政府有意將AI植入台灣中小企表示「舉雙手雙腳贊成」，認為台灣企業、教育對於AI的重視是世界少見，但也成為可以讓AI蓬勃發展的優渥土壤。他更呼應，黃仁勳今年帶動智慧工廠及「數位孿生」（Digital Twin）的熱議，像自己所負責的人工智慧製造系統研究中心，就是用國家級力量負責智慧製造研究，期盼台灣可以擁有更多理解「產業知識」（Domain Knowledge）的人才，好讓台灣能在應用端有所突破。簡禎富也坦言，許多業者往往會在AI熱潮下跟風投資，但往往難以產生真正效果，「就猶如大家看完奧運羽球的『麟洋賽』後，可能只有少部分會繼續關心羽球。」因此，若政府要將AI落地中小企業，簡禎富提醒要滿足三大條件。他先舉例，以前大家在鄉下看醫生，往往無論什麼病症都是給一位醫生負責開藥、治療就結束，往往不清楚實際病症，是否有對症下藥。台灣病患則會先做健檢，了解身體病痛，後續再去掛內科、消化內科，甚至進行精準醫療。同理，產業同樣也必須有「健檢」及「精準醫療」，才能真正對症下藥。首先，政府提供補助時，應該要像面對國民健康一樣，推動「流行病學調查」或「全民健康普查」，更應該要了解台灣產業需求是什麼，否則就擔心中小企看到政府發補助，就陷入「不拿白不拿」，花費公帑卻沒有切中需求。其次，他認為，有意投入AI領域的中小企業應先完成「產業健檢」，清楚自己企業體質有甚麼缺失，又希望可以透過AI達到什麼幫助。當廠商擁有健檢報告可以更清楚表達自己需求，不用病急亂投醫。最後，簡禎富建議，台灣中小企不可能養出AI團隊量身訂做生成式工具，但考慮到市場競爭及智慧財產，未必會對市面公版工具感到放心。這時候台灣產業就應培育更多，懂得補足中小企與AI設計公司知識落差的「AI設計服務業」產業知識人才，負責轉譯廠商疑難雜症，讓AI設計產業能設計出工具。而當台灣政府及社會傾國之力關注AI，中央大學台經中心執行長吳大任則沒有這麼樂觀，呼籲應更加謹慎。他認為，現今AI仍屬於投資成本高，無法達到規模經濟的技術，據《華爾街日報》（Wall Street Journal）今年初報導，矽谷創投公司紅杉資本（Sequoia Capital）估算，相關行業2023年花費500億美元購買輝達晶片，卻僅帶來30億美元收益，虧損470億美元。吳大任認為，現今廠商投入AI設備往往是一種「擔心落後對手」的心態，並非真正理解自身需求，當廠商發現自己已經過度投資，卻無法回收利益時就會撐不下去，重演千禧年初的「網路泡沫化」。他進一步提醒，台灣今年外銷訂單已經回溫，但是仍舊不到2022年的高峰，現階段廠商產能利用率都尚未到滿水位，試問政府有何誘因促使中小企擲重金投資AI設備，來提升微乎其微的產能？他更示警，當美國失業率逐步攀升，消費力也會出現下探，進而影響到台廠的出口表現，這時候政府與其鼓勵廠商加碼投資AI領域，是否更應要提醒「雨天備糧」，政府也該保留預算以備不時之需？