波特王：第2波赴中拍片網紅出現！「欸你這週要幹嘛」跳出來澄清

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▲波特王經常和小粉紅在網路上互嗆，也多次曝光中共統戰手段。（圖／波特王好帥臉書）

▲波特王證實第2波赴中國拍片的網紅陸續出現，還吹捧新疆。（圖／Threads）

▲「欸你這週要幹嘛」近日正好在新疆旅遊，被懷疑也是遭中國收買拍片的網紅，姐姐Ariel火速出面澄清。（圖／欸你這週要幹嘛IG、Threads）

百萬YouTuber「波特王」過去曾爆料，中國政府為進行文化統戰，砸錢找大批網紅赴中國拍攝旅行影片推廣，消息曝光後在當時引發熱議。如今又有網友發現，「第2波網紅去中國拍片好像開始冒出來了」，波特王也現身留言區表示，他確實有看到網紅吹捧新疆的影片出現。此言一出讓最近剛好在新疆旅遊的YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」被懷疑，成員Ariel也緊急跳出來回應了波特王今年6月曾提到中國政府會找台灣網紅去對岸拍旅遊影片，藉機推廣中國觀光、進行文化統戰。消息曝光後，讓不少剛好到中國旅行的台灣YouTuber遭到獵巫，被抨擊賣國、偷收錢等，被點名的YouTuber們也都紛紛出來澄清、否認。昨（26）日晚間又有網友在Threads上發文，鄙視的說：「第2波網紅去中國拍片好像開始冒出來了」，波特王見狀也在底下留言：「訂閱數幾萬的那種也會是被招安的對象，反正時間到陸續都會上片。最近我有看到在那邊吹捧新疆的，想營造外媒報導集中營的事情是亂講。還會刻意在影片中說新疆人很友善，來這很安全等等，諸如此類的刻意用詞。」波特王說這種類型的影片，通常會被「看台海」、「台灣網」這種中共大外宣平台拿去用，要如何識別還可以看留言區，如果是被中國花錢收買的網紅影片，留言區通常「會有很多簡體字留言在幫忙洗地」。波特王留言後，不少網友又開始瘋猜哪些網紅被中國收買。有人點名最近剛好在新疆玩的網紅團體「欸你這週要幹嘛」，懷疑他們去旅遊就是為了幫中國拍片。對此，成員Ariel也直接現身Threads回應，「這次單純和好朋友們來旅遊，說好來一趟休假之旅，非常隨性，也沒有任何目的安排，包括上海也是我先生給我的驚喜慶生之旅，並沒有拍攝任何會上YouTube的影片。」8月16日剛過生日的Ariel也說，這趟新疆之旅除了跟朋友聚會，也是想好好過一個快樂的生日，沒有規劃要發布任何影片，也沒有收取任何費用。最後Ariel也分享：「我今天還被鳥屎滴到，我是沒有覺得很香」。不過此番發言曝光後，還是有網友持續猛酸：「你們是不是不懂什麼叫做『危邦不入』」、「不要再凹了，難看啦」，部分粉絲則繼續力挺他們：「做自己就好，不需要回應他們」、「我先生一直想去新疆玩，期待你們的影片」。