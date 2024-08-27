身高太高不適合守游擊？海盜Oneil Cruz單季已24失誤　將移防外野

MLB美國職棒匹茲堡海盜隊今（27）日宣布，將讓陣中身高高達201公分的潛力新星Oneil Cruz，從游擊位置改移防至外野防區，此舉可能與他近期的失誤率實在太高有關，近28場比賽Cruz已發生12次失誤，本季至今累計24次失誤也寫下生涯新高，而Cruz預計會在本週面對克里夫蘭守護者的比賽上，首次以中外野手的身分亮相。
Cruz為大聯盟史上最高游擊手 本季守備表現不理想
根據大聯盟官網記者Alex Stumpf報導，身高高達201公分的海盜游擊手Oneil Cruz，在守備時的表現一直備受外界關注，但Cruz近28場比賽出現12次失誤，本季至今則是已經出現24次失誤，為個人生涯單季新高，守備率為不盡理想的0.939。
儘管Cruz不斷在努力提升自身的防守功夫，但海盜教練團認為，是時候給他一個新的機會，讓他在別的防守位置能發揮更大的作用。而Cruz確定後續將轉戰中外野防區，以速度見長的他，或許這次會是一次不錯的變動，但仍然需要端看其後續的表現。
海盜總教練Shelton指出 讓Cruz改守外野是改變機會
海盜總教練Derek Shelton稍早受訪時，談到為何做出這樣的決定，他表示，「目前，我們將Oneil Cruz定位為中外野手。我認為這對他和球隊來說，都是一個巨大的機會，我們相信他也會以相同的心態，來迎接後續的挑戰。」
「我們希望能夠給Oneil Cruz，一個發揮全部潛力的機會，並且讓我們看到他的最佳表現。游擊手是這個過程的起點，我們原本希望他能成為一名守備至少達到平均水準的游擊手，但根據我們如今所獲得的資訊，我們認為他在中外野能更好地展現應有的潛力。」Derek Shelton如此說到。
現年25歲的Oneil Cruz，本季在打擊端的發揮不俗，目前已敲出116支安打，有18發全壘打，另有63分打點，打擊率為0.265，OPS則為0.792 ，並跑出17次盜壘成功。而海盜如今賽季剩餘的比賽，游擊防區則預計將讓季中交易來的工具人Isiah Kiner-Falefa接管。
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根據大聯盟官網記者Alex Stumpf報導，身高高達201公分的海盜游擊手Oneil Cruz，在守備時的表現一直備受外界關注，但Cruz近28場比賽出現12次失誤，本季至今則是已經出現24次失誤，為個人生涯單季新高，守備率為不盡理想的0.939。
儘管Cruz不斷在努力提升自身的防守功夫，但海盜教練團認為，是時候給他一個新的機會，讓他在別的防守位置能發揮更大的作用。而Cruz確定後續將轉戰中外野防區，以速度見長的他，或許這次會是一次不錯的變動，但仍然需要端看其後續的表現。
海盜總教練Shelton指出 讓Cruz改守外野是改變機會
海盜總教練Derek Shelton稍早受訪時，談到為何做出這樣的決定，他表示，「目前，我們將Oneil Cruz定位為中外野手。我認為這對他和球隊來說，都是一個巨大的機會，我們相信他也會以相同的心態，來迎接後續的挑戰。」
「我們希望能夠給Oneil Cruz，一個發揮全部潛力的機會，並且讓我們看到他的最佳表現。游擊手是這個過程的起點，我們原本希望他能成為一名守備至少達到平均水準的游擊手，但根據我們如今所獲得的資訊，我們認為他在中外野能更好地展現應有的潛力。」Derek Shelton如此說到。
現年25歲的Oneil Cruz，本季在打擊端的發揮不俗，目前已敲出116支安打，有18發全壘打，另有63分打點，打擊率為0.265，OPS則為0.792 ，並跑出17次盜壘成功。而海盜如今賽季剩餘的比賽，游擊防區則預計將讓季中交易來的工具人Isiah Kiner-Falefa接管。