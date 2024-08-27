身高太高不適合守游擊？海盜Oneil Cruz單季已24失誤　將移防外野

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MLB美國職棒匹茲堡海盜隊今（27）日宣布，，近28場比賽Cruz已發生12次失誤，本季至今累計24次失誤也寫下生涯新高，而Cruz預計會在本週面對克里夫蘭守護者的比賽上，首次以中外野手的身分亮相。根據大聯盟官網記者Alex Stumpf報導，身高高達201公分的海盜游擊手Oneil Cruz，在守備時的表現一直備受外界關注，儘管Cruz不斷在努力提升自身的防守功夫，。而Cruz確定後續將轉戰中外野防區，以速度見長的他，或許這次會是一次不錯的變動，但仍然需要端看其後續的表現。海盜總教練Derek Shelton稍早受訪時，談到為何做出這樣的決定，他表示，「目前，我們將Oneil Cruz定位為中外野手。「我們希望能夠給Oneil Cruz，一個發揮全部潛力的機會，並且讓我們看到他的最佳表現。游擊手是這個過程的起點，我們原本希望他能成為一名守備至少達到平均水準的游擊手，」Derek Shelton如此說到。現年25歲的Oneil Cruz，本季在打擊端的發揮不俗，目前已敲出116支安打，有18發全壘打，另有63分打點，打擊率為0.265，OPS則為0.792 ，並跑出17次盜壘成功。