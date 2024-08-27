檢辯3度攻防羈押過程曲折！鄭文燦涉貪500萬遭起訴　理由曝光

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桃園市前市長鄭文燦被控在任內貪污500萬，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院上（7）月11日第三度召開羈押庭，認定鄭文燦犯罪嫌疑重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信，桃園地檢署今（27）日偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人。據悉，鄭文燦被控在2017年間擔任桃園市長期間，桃園市府辦理「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，農地自辦市地重劃案時，地主認為若以區段徵收配地較少，採自辦重劃配地較多，獲利估計可達35億元，因此涉嫌於2017年8月間拿500萬元行賄鄭文燦，但隔年8月因案未過，鄭文燦遂將錢退還。不過，檢方認為鄭文燦的犯行仍構成不違背職務收賄罪，附上蒐證資料與行賄者筆錄向法院聲請搜索票，不過6月30日及7月1、2、4日四度聲請搜索，皆被法院駁回，檢察官遂在5日指揮調查員攜傳票帶回鄭文燦訊問後，當庭逮捕聲押。法官雖認為犯罪嫌疑重大，不過無沒羈押必要，裁定5百萬元交保，後續檢方提起抗告，高院發回更裁，桃院仍裁定1千2百萬元交保，最終檢方再提抗告，桃院7月11日召開第三次羈押庭，檢方提出鄭文燦在7月5日傳給施姓秘書應訊答辯方向內容，法官認為鄭確實有串證疑慮，最終羈押成功。今天地檢署今天偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，檢方指出，全案分四部分犯罪事實，第一部分，鄭文燦涉嫌對於職務上行為收受賄賂罪，楊姓、侯姓、廖姓、黃姓被告涉嫌對於職務上行為交付賄賂罪；第二部分，蔡姓律師涉嫌詐欺取財罪。第三部分，廖姓、黃姓、謝姓被告涉嫌業務侵占罪、業務上文書登載不實罪、洗錢罪、故意填製不實會計憑證罪；第四部份，游姓被告涉嫌非公務員洩漏國防以外秘密罪。