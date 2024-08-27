5年後有棄房潮？想買房被爸媽勸再等等　專家揭這區恐找嘸揭盤俠

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▲網友想在竹圍、紅樹林一代買房，被家人勸「再等等」，除交通問題外，也認為新青安5年寬限期一過，可能會出現一波拋售潮，有便宜可撿。（圖／記者徐銘穗攝）

政府的新青安房貸方案帶動房市、房價齊揚，其中「寬限期5年」只繳利息、不必繳本金的這項優勢，引發網友們熱議，有人好奇等到5年過後，房貸增加，許多人發現繳不出來，可能會有一波拋售潮，屆時正是撿便宜時機。有網友以「有人相信五年後會有棄房潮嗎？」為題表示，自己想買房卻被父母以2因素勸阻，其一是交通問題，另外則是考量未來房市恐有變數，房價恐遭重擊，能趁機撿一波便宜。但專家認為，許多投資客資產實力雄厚，風險來襲還承受得起壓力或損失，不過看準蛋白區低房價者，會有更大找不到接盤手的危機。原PO透露想在竹圍、紅樹林一帶買房，家人聽聞後卻勸「再等等」，主因在於淡水交通較不便、冬天冷，加上認為新青安5年寬限期一過，可能會有一波拋售潮，屆時房價會比現在熱潮更便宜。但原PO則對拋售潮持保留態度，也認為淡水距離台北稍遠，猶疑不定仍詢問「我應該現在進場嗎？」好奇能不能熬過5年存到更多錢，幸運撿到拋售潮進而買到更好的房子？不少網友紛紛表示，「就算5年後有拋售潮，價格肯定漲翻天了」、「你假設你今天有房子了，你5年後會原價賣我嗎？」、「有沒有那個可能5年間房價持續漲，即使有棄房潮，同一個地點的房子，還是買不起？或是要出比現在多的錢買？」、「我最近買，差兩週同個坪數格局樓層總價就漲了130萬，漲的速度誇張到你難以想像」、「我是做房產相關的工作，只能說這幾年買房的人90％都是有錢人，他們根本不在乎那些小錢，真的會拋售的可能只剩下一些人而已」。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，這類溫水煮青蛙適用在各類寬限期、低首付的情況，若為大玩槓桿者，多有自信在期限來臨之前出售，也有的是抱持自身資產或許有所成長，總之就在於看好房市發展，也認為房價一定走漲，一定有買方出手，若一旦意外來得迅雷不及掩耳，恐措手不及滅頂，尤其是常有看準蛋白區低房價者，會有更大找不到接盤手的危機。陳炳辰指出，因如今熱潮不少都是低總價案，亦有許多投資客資產實力雄厚，風險來襲尚還承受得起壓力或損失，甚至眼下金融機構也沒有過分擔憂房貸放款，進而大幅度的調控，顯示出雖值得留意，但不一定需放大恐懼。陳炳辰也提醒房市小白，若資產實力不足而盲目跟進，且還買在二線區域的區域高點，都是高風險族群，也切勿高估自身匯聚資產的能力，持有成本的變數與退路都要有所盤算。