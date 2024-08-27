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40歲黃怡樺奪下利馬挑戰賽亞軍！世界排名飆升23名　躍居台灣二姐

記者林之越/綜合報導

▲台灣桌壇40歲資深戰將黃怡樺，參加WTT利馬挑戰賽，奪下亞軍後，世界排名躍升23名，成為僅次於鄭怡靜的台灣二姐。（圖／翻攝自WTT官網）
▲台灣桌壇40歲資深戰將黃怡樺，參加WTT利馬挑戰賽，奪下亞軍後，世界排名躍升23名，成為僅次於鄭怡靜的台灣二姐。（圖／翻攝自WTT官網）
40歲黃怡樺躍居台灣二姐！台灣桌壇資深好手黃怡樺，昨（26）日參加WTT利馬挑戰賽總決賽，雖然直落四不敵日本20歲新星大藤沙月，但仍收下本季第2座亞軍。國際桌總今（27）日公布最新世界排名，在奪下WTT利馬挑戰賽亞軍後，黃怡樺收下280分的積分，一舉躍升23名，世界排名來到第33，僅次於鄭怡靜的世界第10，成為台灣二姐。

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利馬挑戰賽勇奪亞軍　靠近生涯最高紀錄

黃怡樺在利馬站表現亮眼，4強賽交手頭號種子的摩納哥選手楊曉欣，以3：1收下勝利，成功闖入女單決賽。面對小自己20歲的日本新秀大藤沙月，儘管一路緊咬比分，但都沒能奪下關鍵分數，最終以7：11、8：11、13：15、10：12不敵大藤沙月，收下今年第二座女單亞軍，進帳280分積分

在國際桌總公布世界排名後，黃怡樺從原先的第56，狂升23名，躍升到第33，僅次於台灣一姐鄭怡靜的世界第10，超越小將簡彤娟，躍居成為台灣二姐。值得一提的是，黃怡樺生涯最高世界排名，是在2011年3月寫下的第17名，若在後續賽程寫下佳績，還有望挑戰個人最佳紀錄。

在其他台將排名的部分，「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿都分別持平在世界第7、第32。此外，21歲的小將馮翊新成功闖入利馬挑戰賽4強，排名從56上升至50，而同樣殺進4強的黃彥誠，也上升至第69，寫下生涯最佳紀錄

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