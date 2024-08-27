40歲黃怡樺奪下利馬挑戰賽亞軍！世界排名飆升23名　躍居台灣二姐

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40歲黃怡樺躍居台灣二姐！台灣桌壇資深好手黃怡樺，昨（26）日參加WTT利馬挑戰賽總決賽，雖然直落四不敵日本20歲新星大藤沙月，但仍收下本季第2座亞軍。黃怡樺在利馬站表現亮眼，4強賽交手頭號種子的摩納哥選手楊曉欣，以3：1收下勝利，成功闖入女單決賽。面對小自己20歲的日本新秀大藤沙月，值得一提的是，黃怡樺生涯最高世界排名，是在2011年3月寫下的第17名，若在後續賽程寫下佳績，還有望挑戰個人最佳紀錄。在其他台將排名的部分，「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿都分別持平在世界第7、第32。此外，