日本美女醫車站搶救老翁！超狂身分「也是女偶像」　2000萬人戀愛

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▲21日東京車站地板躺著一名意識不清的老翁，身旁有名甜美正妹正在協助救治，周圍還有一群圍觀群眾。（圖／翻攝自X）

▲▼北村舞香現年27歲，為女子偶像團體「NEOアラモード」的現役成員，今年6月才剛出道，私下身分其實是一名資歷滿3年的醫師。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG）

日本東京車站21日有一名老翁突然倒在站內大廳，現場一名甜美正妹立即上前表明醫師身份，並展開急救行動，也協助通報救護隊，英勇身影被圍觀民眾拍下，影片上傳網路後，已超過2000萬次瀏覽，事後該名正妹的真實身分也曝光，竟是女子偶像團體「NEOアラモード」（NEO à la mode）成員「北村舞香」，私下更是一名資歷滿3年的醫師。社群平台X近日一則影片吸引超過19萬人關注，只見車站地板躺著一名意識不清的老翁，身旁有名甜美正妹正在協助救治，周圍還有一群圍觀群眾。而富士電視台晨間節目《鬧鐘8點》27日也播報這則影片，證實該名甜美正妹為女子偶像團體「NEOアラモード」的現役成員「北村舞香」。北村舞香現年27歲，今年6月才剛出道，私下身分其實是一名資歷滿3年的醫師，於2022年通過國家考試。她受訪時透露，當時看見老翁倒在地板上，出於醫師本能立即付諸行動，她向圍觀群眾表明自己的醫師身分，請大家幫忙叫救護車，並確認老翁的意識與脈搏，展開急救程序。北村舞香也坦言，遇到這樣的情形，就是需要更多人幫忙，「只有我一個人是做不到的。」她也發文向大眾呼籲，普通人在這樣的情況下，有勇氣打電話求救，就有機會拯救一個人的性命，也非常感謝當時旁人伸出援手，讓老翁能順利送醫急救。