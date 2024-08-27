1.6萬名青年快去領！文化部再加碼「花蓮振興文化幣」振興藝文

我是廣告 請繼續往下閱讀

0403花蓮大地震重創當地觀光，為了吸引更多人前往旅遊，文化部今（2024）年6月推出「花蓮振興文化幣」1200點，原本規劃的2000萬預算已用罄。今（27）日宣布再加碼，鼓勵16歲到22歲且未領取花蓮文化幣的1.6萬名青年，到花蓮可以領到1200點，趁暑假尾聲衝一波，以行動支持花蓮藝文產業。文化部今日宣布加碼再推出花蓮振興文化幣，凡是符合文化幣領用資格的16歲到22歲青年，也就是91年的1/1到97年的12/31間出生者，到花蓮文化幣藝文消費點出示APP會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可以領到1200點花蓮振興文化幣，用於當地買書、看國片、表演、參加體驗或旅行等。同時，享有獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位5哲、攜伴看國片送100點、消費滿200點抽獎等優惠。文化部表示，今年6月開放花蓮文化幣，原本約2000萬元預算已經用盡，領取率近100%。從數據觀察，19歲到22歲的大學生領取最多，佔比超過7成。此外，有超過7成的領取人來自花蓮以外的縣市，顯示花蓮振興文化幣對帶動外縣市人口消費具有一定成效。文化部表示，此次再加碼2000萬元，預計到年底前可望帶動3.2萬人到花蓮消費或是體驗文化相關活動。若今年年底前領取狀況踴躍，強調加碼仍將持續，希望能以實際力量，帶動花蓮藝文產業回復到地震前的規模。