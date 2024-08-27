李珠珢一刀剪掉超長秀髮？變身LE SSERAFIM表演　髮香區全暈倒了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢剛加入「KIA TIGERS CHEERLEADER」時，頭髮長度僅在肩下一點點的位置。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢現在留有一頭烏黑秀髮。（圖／李珠珢IG）

南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」的應援曲「三振舞」近期靠著李珠珢發揚光大，使得韓籍啦啦隊再次迷倒眾球迷的心。而留著一頭烏黑秀髮的李珠珢，今（27）日在IG公開於球場髮香區表演LE SSERAFIM《Perfect Night》的影片，只見她及腰的長髮變超短，而且還染成咖啡色，仔細一看才發現這是李珠珢2024年3月的舊影片，導致不少粉絲誤會，卻也表示：「短髮應該也超好看！」李珠珢在2023年一次作為「水原現代建設山州女子排球隊」、「水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm排球隊」、「高陽索諾天空槍手籃球隊」、「富川韓亞1Q籃球隊」等4組運動隊伍的所屬啦啦隊成員；2024年加入職棒起亞虎，每當應援曲「三振舞」音樂響起，座位上的李珠珢不論是化妝還是手邊有東西，她總是立即起身跳舞，畫面迅速傳遍抖音，李珠珢因此爆紅。她因為走紅，7月27日、28日受富邦悍將邀約來台應援，站在大巨蛋髮香區的迷人模樣，引爆台灣球迷追星潮，當時李珠珢的IG粉絲數只有54.3萬人，如今已上漲到88.9萬，魅力實在驚人。李珠珢今天在IG公開一支在球場髮香區表演LE SSERAFIM《Perfect Night》的影片，貼文寫上「2024年3月」，正是她剛加入起亞虎的初期，只見李珠珢的短髮為咖啡色，與現今及腰的烏黑秀髮成強烈對比，不少人一開始誤會她剪短髮，後來紛紛表示：「超級漂亮」、「清純可愛」、「這髮型好看，短髮應該也超好看」、「好像是珠珢剛出道沒多久的樣子，好可愛喔！而且髮長到肩線這樣很好看」，昔日模樣再度掀起暴動。李珠珢成名後，一舉一動都被放大檢視，近日更不斷傳出她有意來台發展，不過消息未經證實，令不少粉絲相當期待。