鬼門關！最後一周猛鬼抓交替？江柏樂籲三生肖當心：這時候最兇

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▲江柏樂提醒，這段時間最好不要闖鬼屋，特別容易中邪，也要慎防交通事故等意外發生。（示意圖／翻攝自pexels）

9月2日（農曆7月30日）鬼門關！鬼門關倒數七天，命理師江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，「鬼門關前，好兄弟們即將要關回地府，此時特別凶，會開始亂抓交替，尤其是『猴、虎、豬』三生肖，這段日子最好子時前回家，確保安全！」江柏樂表示，鬼門關前後特別容易出事情，是因為好兄弟們必須回到地府報到，如果逾假未歸，牛頭馬面、鬼差就會出來抓鬼，此時好兄弟們就會開始亂抓交替，尤其接近子時(晚間十一時)最危險，運勢不佳的人不小心被抓到就會出事！他指出，這個月有三個生肖運勢特別差，「猴、虎、豬」應避免到危險之處，最好也不要亂說話，容易觸犯好兄弟。江柏樂說明，這一周「猴、虎、豬」，要注意血光之災、破財、車禍等意外，而且特別容易「卡到陰、見鬼」，開車、騎車都要特別小心，也要避免水上活動，還有車禍、命案現場和輕生等命案現場，經過時也要特別注意。他特別提到，現在流行鬼屋探險，最好這段時間不要再闖鬼屋，出事機率會很大，如果是真有鬼，一個人進去，就一個人中邪，一群人進去，就集體中邪，最好不要鐵齒，先暫時休假一周比較好。最後，江柏樂提醒，「如果今年還沒普渡拜拜的，就剩七天，動作要快，可以準備一些供品，多燒些金紙，讓好兄弟們好好回到地府，如果有遇到『不乾淨』的事情，神明鬼月都會在待在廟裡，建議可以到廟裡拜神明求平安。」