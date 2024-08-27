威廉波特龜山國小喜奪亞軍！李政達教練「心靈雞湯」喊話成為經典

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曾經也受李政達帶領的「小歐提茲」歐晉（現名瑪仕革斯．俄霸律尼也出征過威廉波特，他回憶說道，「那時候李教練就像我們的爸爸一樣，受到他蠻多的照顧，很開心人生中遇到這樣的教練。」瑪仕革斯回憶起當時的李教練，表示「我覺得那時他帶領我們，給我們一種不要怕的感覺」，他還指出，「雖然李教練有時候很兇，但那就是注重團隊合作、穩固我們基礎並關心我們的表現，因為他覺得我們做得到」，如今再看李政達時就會覺得「看起來就是很和藹可親」。15年前龜山少棒在威廉波特冠軍戰以3:6不敵加州隊，本屆威廉波特再次抱憾以1:2敗給佛州隊，