威廉波特龜山國小喜奪亞軍！李政達教練「心靈雞湯」喊話成為經典

54歲的龜山少棒總教練李政達在本屆威廉波特世界少棒賽中，擔任一位非常重要的關鍵人物，總會在重要時刻時給予小球員們鼓勵與暖心的話，出現了許多心靈雞湯與金句，透過這次轉播感動了全世界。曾經也受李政達帶領的「小歐提茲」歐晉（現名瑪仕革斯．俄霸律尼也出征過威廉波特，他回憶說道，「那時候李教練就像我們的爸爸一樣，受到他蠻多的照顧，很開心人生中遇到這樣的教練。」
龜山少棒的良師益友 李政達總教練
李政達教練不僅是龜山少棒的總教練，更是球員們的良師益友，他從2002年成軍時開始執教，培養出無數優秀的棒球選手，2009年，他帶領當時的歐晉、宋文華、高宇杰等球員在國際賽場上大放異彩。如今，龜山少棒再次闖進威廉波特世界少棒的決賽，再次勇奪亞軍，是15年來最佳，再次印證了李政達教練的執教理念。
瑪仕革斯回憶起當時的李教練，表示「我覺得那時他帶領我們，給我們一種不要怕的感覺」，他還指出，「雖然李教練有時候很兇，但那就是注重團隊合作、穩固我們基礎並關心我們的表現，因為他覺得我們做得到」，如今再看李政達時就會覺得「看起來就是很和藹可親」。
李教練金句雞湯 讓小球員穩定軍心
15年前龜山少棒在威廉波特冠軍戰以3:6不敵加州隊，本屆威廉波特再次抱憾以1:2敗給佛州隊，雖然沒能拿下冠軍，但李政達的正面信念已讓許多人看見，其中在一次暫停中，他走上場並鼓勵小球員，並說道「講出來沒關係，你要投給他打，要把你的本分做好，棒球是團體合作的嘛，你們要加油好不好。」字句間都透露出對球員們的關心，讓許多人們為之動容。
儘管現今龜山少棒球員們已煥然一新，但率隊的仍然是做了22年的李政達教練，屹立不搖的心與對棒球的熱愛也讓瑪仕革斯非常佩服地說：「帶那麼久成績又好，很厲害。」
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李政達教練不僅是龜山少棒的總教練，更是球員們的良師益友，他從2002年成軍時開始執教，培養出無數優秀的棒球選手，2009年，他帶領當時的歐晉、宋文華、高宇杰等球員在國際賽場上大放異彩。如今，龜山少棒再次闖進威廉波特世界少棒的決賽，再次勇奪亞軍，是15年來最佳，再次印證了李政達教練的執教理念。
瑪仕革斯回憶起當時的李教練，表示「我覺得那時他帶領我們，給我們一種不要怕的感覺」，他還指出，「雖然李教練有時候很兇，但那就是注重團隊合作、穩固我們基礎並關心我們的表現，因為他覺得我們做得到」，如今再看李政達時就會覺得「看起來就是很和藹可親」。
李教練金句雞湯 讓小球員穩定軍心
15年前龜山少棒在威廉波特冠軍戰以3:6不敵加州隊，本屆威廉波特再次抱憾以1:2敗給佛州隊，雖然沒能拿下冠軍，但李政達的正面信念已讓許多人看見，其中在一次暫停中，他走上場並鼓勵小球員，並說道「講出來沒關係，你要投給他打，要把你的本分做好，棒球是團體合作的嘛，你們要加油好不好。」字句間都透露出對球員們的關心，讓許多人們為之動容。
儘管現今龜山少棒球員們已煥然一新，但率隊的仍然是做了22年的李政達教練，屹立不搖的心與對棒球的熱愛也讓瑪仕革斯非常佩服地說：「帶那麼久成績又好，很厲害。」