富邦悍將教練團異動！陳連宏轉一軍打擊教練　垣內哲也改策略教練

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▲原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。（圖／富邦提供）

陳連宏擔任一軍打擊教練！中職富邦悍將今（27）日賽前進行教練團異動，針對打擊部門進行調整，富邦悍將今年完成教練團改組作業，2024 年球季由陳金鋒擔任球隊一軍總教練， 丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練則由郭建霖升任，同時球團原本讓陳連宏擔任基地統籌教練，在季中也轉換位置。陳連宏之前就擔任過富邦悍將總教練，對於球員、環境很熟悉，如今他將跟陳金鋒「兄弟同心」，一起力拚下半季冠軍，還有季後賽資格。