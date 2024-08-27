富邦悍將教練團異動！陳連宏轉一軍打擊教練　垣內哲也改策略教練

陳連宏擔任一軍打擊教練！中職富邦悍將今（27）日賽前進行教練團異動，針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。根據《NOWnews今日新聞》記者掌握，原本陳連宏在今年是基地統籌教練，但他幾乎都在一軍隨隊，幫助球員調整，如今富邦「正名」陳連宏教練，也算是正常異動。
陳連宏接任打擊教練 跟陳金鋒合體帶隊
富邦悍將今年完成教練團改組作業，2024 年球季由陳金鋒擔任球隊一軍總教練， 丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練則由郭建霖升任，同時球團原本讓陳連宏擔任基地統籌教練，在季中也轉換位置。
富邦悍將上週4連敗，其中蔣智賢未撿球事件，加上張育成受傷，讓富邦的團隊氣氛大減，加上范國宸也有傷勢，需要打擊教練陳連宏來幫忙整合戰力。
陳連宏之前就擔任過富邦悍將總教練，對於球員、環境很熟悉，如今他將跟陳金鋒「兄弟同心」，一起力拚下半季冠軍，還有季後賽資格。
此外，根據《NOWnews今日新聞》記者掌握，原本陳連宏在今年是基地統籌教練，但他幾乎都在一軍隨隊，幫助球員調整，如今富邦「正名」陳連宏教練，也算是正常異動。
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富邦悍將今年完成教練團改組作業，2024 年球季由陳金鋒擔任球隊一軍總教練， 丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練則由郭建霖升任，同時球團原本讓陳連宏擔任基地統籌教練，在季中也轉換位置。
富邦悍將上週4連敗，其中蔣智賢未撿球事件，加上張育成受傷，讓富邦的團隊氣氛大減，加上范國宸也有傷勢，需要打擊教練陳連宏來幫忙整合戰力。
陳連宏之前就擔任過富邦悍將總教練，對於球員、環境很熟悉，如今他將跟陳金鋒「兄弟同心」，一起力拚下半季冠軍，還有季後賽資格。
此外，根據《NOWnews今日新聞》記者掌握，原本陳連宏在今年是基地統籌教練，但他幾乎都在一軍隨隊，幫助球員調整，如今富邦「正名」陳連宏教練，也算是正常異動。