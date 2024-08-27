中國《黑神話：悟空》難入台？數發部喊冤：審查中不會故意卡關

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中國國產遊戲大作《黑神話：悟空》推出後在全球大熱，4天賣破1000萬套，但台灣伺服器PSN商店卻未上架，玩家只得跨境或到Steam平台購買。對此，數位發展部今（27）日表示，該遊戲是審查中，並不是未通過，過去也通過242款中國遊戲，不會刻意卡關。《黑神話：悟空》一推出即造成轟動，不只在遊戲平台Steam突破百萬玩家同時上線紀錄，同時又因官方設下「禁止規範」再度掀起社群熱議，該遊戲的全平台銷量已於週五超過1000萬套，獲利遠超開發成本。不過《黑神話：悟空》尚未在台灣PlayStation上架，正值兩岸關係緊張時期，也遭外界懷疑與政治因素有關。對此，今數發部數產署副署長林俊秀在茶敘中回應媒體，根據現行規範，中國遊戲來台需要透過代理商在台營運，上市前，台灣代理商要繳交代理合約、伺服器流向檢測、資安檢測等報告，這款遊戲正在審查中，業者還未繳交相關資料，不是沒通過，他也提到，過去已通過242款中國遊戲，不是刻意卡關。林俊秀也說，最近幾年數發部積極扶植台灣獨立遊戲新創，包含台灣原創、台灣文化，有些也有全球視野，都有積極輔導，目前已經補助40家獨立遊戲廠商，像是赤燭《返校》、 《九日》等，數發部對行銷也很重視，在電玩展等皆設有獨立遊戲專區，要讓「台灣人玩台灣人的遊戲」。