台積電德國廠帶動歐洲半導體供應鏈　台政府考察捷克拓展布局

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台積電於德國德勒斯登投資設廠，勢將帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落。行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清與國科會主委吳誠文率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克5天，拓展台灣半導體供應鏈業者在歐洲國家布局。由於捷克緊鄰德國，我國廠商在捷克長久的經營又已有頗佳的基礎，可為我前進歐洲市場的重要據點，加上近來台灣與捷克等中東歐國家的關係持續深化，各領域的合作日趨密切，雙邊擁有民主夥伴的友好情誼，均願持續拓展合作。本次訪團由國發會、外交部及捷方駐台代表處共同規劃，團員除國發會、國科會及經濟部陳正祺次長等跨部會政府官員外，還有工研院董事長、台杉投資及輸出入銀行代表，並有16家台灣半導體供應鏈業者隨團，包含半導體供應鏈上下游。本次訪問團將就半導體產業等重要台捷合作議題進行交流，除將與捷克國會及政府高層官員會面，可見捷克政府高層對台灣業者赴捷投資之重視，捷克投資局（CzechInvest）亦將舉辦投資說明會，向我商介紹投資環境及獎勵措施等，捷克政府並另安排訪團赴捷克烏斯季省（Usti）、布爾諾（Brno）等地區進行實地考察。此外，為強化台灣與立陶宛創新創業之連結，擴展台立交流合作，國發會劉鏡清主委在赴捷克訪問前，先赴立陶宛拜訪當地新創業者，包含獲中東歐投資基金投資的雷射公司Litilit、金融科技公司TransferGo等，另也拜訪台立半導體合作業者Teltonika，並與立陶宛經濟及創新部Karolis Žemaitis次長會面，除就雙邊合作進展進行交流，亦瞭解台立在半導體產業上未來更多的合作可能。