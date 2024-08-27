《天堂》免服新伺服器「遺忘之島」8/28開服！免費狂炸百萬虛寶

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▲《天堂》三大經典懷舊地圖「夢幻之島」、「隱藏之谷」、「名人堂」復刻重現。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂》變形怪的賀禮：「經典變身」無限次免費抽到爽。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂》開服活動「戰隊集結」火熱開跑，揪團練功100_製作「死亡騎士碑石」。（圖／遊戲橘子提供）

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》免費服REMASTERED版本，全新打寶伺服器「遺忘之島」即將於8月28日火熱開，主打免費狂炸百萬虛寶，除有機會免費取得過往僅能在商城購買的裝備，指定條件下還能享有道具掉落率提升300%、雙倍經驗值！全新伺服器也復刻三大經典懷舊地圖「夢幻之島」、「隱藏之谷」、「名人堂」，還祭出變形怪的賀禮：「經典變身」無限次免費抽到爽！全身上下的主要裝備，甚至是經典變身都能在全新伺服器中免費取得！開服活動「戰隊集結」亦將同步開跑，有機會獲得「純白萬能藥*1-100」、「300%神力藥水*3」、「魔法娃娃3日體驗包(死亡騎士)*1」，並蒐集素材有機會製成「滅●死亡騎士碑石」。《天堂》全新打寶伺服器「遺忘之島」將於8月28日火熱開服，主打免費狂炸百萬虛寶，不僅有機會取得免費服獨家、價值近百萬的武器裝備，綁定beanfun! 還能免費獲得無限「殷海薩的加護」；且在擁有「殷海薩的加護」加持下，道具掉落率更是全面提升3倍！另外，玩家只要擁有「殷海薩的祝福」，新伺服器經驗值還加碼直衝2倍，是《天堂》前所未有的經驗值福利！三大特色釋出後引起玩家高度期待，官方今日再宣布三大經典懷舊地圖將隨同全新伺服器登場，還能無限次「經典變身」抽到爽！實際內容以官網為主，詳情請參考官網。三大經典懷舊地圖「夢幻之島」、「隱藏之谷」、「名人堂」復刻重現，帶領玩家尋找記憶中的天堂，還可以獲得價值近萬的虛寶！：高人氣懷舊打寶地圖升級！月免服全新系列武器「超特製的耀武」將於地圖中機率掉落，亦可透過活動地圖取得「+7圓月系列武器」、「+7火神系列武器」、「戰神馬爾斯系列武器」等素材製作。：復刻高人氣練功地圖，大量經驗值掉落中！移除地圖停留時間之限制，「隱藏之谷」無副本停留時間限制，24小時隨時練功！還會掉落大量經驗值，再搭配上「殷海薩的祝福」2倍經驗值，練等事半功倍！：全新開發、「遺忘之島」限定常駐地圖，地圖以小雨天、娜希雅等天堂經典名人打造BOSS，擊敗BOSS即可蒐集活動材料，並有機會製作「0-9階龍印魔石」，以及「0-9階9階真．妲蒂斯魔石」。玩家進入「遺忘之島」後，可透過遊戲虛擬角色購買「變形怪的賀禮」，開啟後可獲得「隨機經典變身道具*1」，還能免費無限次重新製作並開啟，直到抽中玩家夢想中的變身為止！眾多玩家喜愛的「18週年死亡騎士變身雕像」也包含在內，無成本、無限次狂抽經典變身，不抽白不抽！歡慶「遺忘之島」正式上線，開服活動「戰隊集結」同步將於8月28日至10月2日開跑！活動期間，玩家於新伺服器創角後，即可於活動網頁中報名組隊，完成報名不僅能直接獲得「戰隊獎勵箱*1」，也有機會取得「純白萬能藥*1-100」、「300%神力藥水*3」、「魔法娃娃3日體驗包(死亡騎士)*1」。另於活動中蒐集「戰隊憑證」，能夠100%製作「死亡騎士碑石」，並有機率向上升階，最高有機會製成「滅●死亡騎士碑石」。此外，隊長及隊員於開服時完成Lv.76，全員每人可獲得「戰隊獎勵箱*1」；完成84級則可獲得「戰隊獎勵箱*2」，數量將再乘以隊伍人數，並於每週進行結算，最多可容許兩人未完成等級目標。詳細活動方式請以官網資訊為主。