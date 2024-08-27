賴清德執政100天！TVBS民調：滿意度40%慘輸阿扁　與馬英九差不多

總統賴清德執政滿100天！《TVBS民調中心》今（27）日公布最新民調結果，對於賴清德執政一百日以來的表現，有40%民眾表示滿意，32%表示不滿意，另外有28%民眾未表示意見。進一步比對發現，與前總統馬英九（41%）、蔡英文（39%）就職一百日時相當接近，但明顯低於前總統陳水扁當時的59%。
根據《TVBS民調中心》民調，進一步交叉分析顯示，20至29歲（37%：35%）與50至59歲（42%：41%）民眾，滿意度與不滿意度差距不大，意見較為分歧；民進黨認同者有8成以上（82%）滿意賴清德的表現，僅5%不滿意；但國民黨認同者有66%感到不滿意，僅8%滿意，26%沒意見；民眾黨認同者則有53%不滿意，21%滿意，另外26%沒有表示意見。中立民眾不滿意的比例為29%，高於滿意的22%，近5成（49%）沒有表示意見。
至於副總統蕭美琴一百天來的表現，有 42%民眾表示滿意，28%不滿意，31%未表示意見。蕭副總統的滿意度，高於陳前總統的首任副總統呂秀蓮上任三個月時的滿意度（31%），也高於馬前總統的首任副總統蕭萬長上任一百日時的滿意度（35%）。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center
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至於副總統蕭美琴一百天來的表現，有 42%民眾表示滿意，28%不滿意，31%未表示意見。蕭副總統的滿意度，高於陳前總統的首任副總統呂秀蓮上任三個月時的滿意度（31%），也高於馬前總統的首任副總統蕭萬長上任一百日時的滿意度（35%）。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center