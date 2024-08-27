2024米其林指南／教父牛排7連霸1星夢碎　這5家也掉星：2家歇業了

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▲牛排教父鄧有癸Danny為掉星自責不已，認為是自己做得不夠好。（圖／記者蕭涵云攝）

2024米其林指南今公布，共有49家星級餐廳，3星與2星名單均維持不變，41家1星餐廳中包含 A、Circum、盈科、NOBUO、MINIMAL及雋Gen新進榜。遺憾的是，「教父牛排」7連霸1星餐廳夢碎，另「Holt」、「鮨野村のむら」、「Longtail」、「Liberté」也同樣摔出榜外。「教父牛排」堪稱是台灣最知名的牛排館之一，從2018年起，連續6年摘下米其林1星榮耀，今挑戰7連霸卻摔出榜外。米其林官方並未透露具體原因，僅表示評選過程中考量了多項因素，包括食材品質、烹調技術及餐廳的穩定性。在台擁有「牛排教父」美譽的知名主廚鄧有癸Danny，發出126字聲明，「很遺憾的，今年我們末能繼續摘星，讓支持我們的顧客失望了，在此致上最深的歉意。末能順利摘星，表示我們做的不夠，需要加倍努力，亦是重新審視、努力的契機。」此外，台北1星餐廳「Holt」、「Liberté」、「鮨野村」、「Longtail」也在這次摔出榜外。其中「Holt」、「Liberté」是因歇業，另「鮨野村」、「Longtail」目前未發表聲明。而去年從2星掉至1星的請客樓，今年仍維持1星。根據《米其林指南》揭露，米其林星是授予提供卓越廚藝與料理餐廳的肯定，5大評選標全球一致：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致），且為年度評比，除尋找新星，也持續對現有星級餐廳進行評估，以確保星級餐廳品質。