柯P買4300萬商辦！她轟「卑劣、不可思義」：好意思說比藍綠清高

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民眾黨主席柯文哲遭爆拿4300萬選舉補助款購買個人辦公室，引發爭議，前國民黨立委鄭麗文直言「卑劣、不可思議」，第三勢力被寄予很大的期待，結果，卻做了很多藍綠不敢做、想都不敢想的事，「柯文哲怎麼好意思說比藍綠清高？他比兩黨不如太多了！」鄭麗文在政論節目《大新聞大爆卦》表示，每個政黨在選舉期間都會全力幫輔選候選人，所以候選人在選後把補助款還給所屬政黨本來就天經地義，不這麼做就會變成人人喊打的過街老鼠，因為代表一個政黨選總統是何其大的事，怎麼可能選後翻臉不認人，把錢放入自己的口袋？鄭麗文直言，拿選舉補助款買個人辦公室「卑劣、不可思議」，就算要買也有很多其他辦法，哪有人用這筆錢以個人名義買？鄭麗文說，當初第三勢力興起，是因為外界認為是藍綠之外的一股清流，被寄予很大的期待，結果，柯文哲卻做了藍綠不敢做，甚至連想都不敢想的事，「他怎麼好意思說比藍綠清高？他比兩黨不如太多了！」鄭麗文表示，儘管民進黨吃相難看，還是有底線，國民黨過去確實貪腐、黑金，但那已經是上世紀的事，「我們這個世代還在還債」，國民黨早就用很高的標準在要求自己，就像是前總統馬英九因特別費被起訴時，就立刻辭去黨主席。