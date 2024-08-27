王以太遭控用「中國台北」宣傳！演唱會取消主辦列3點聲明：好冤

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▲中國領客（LINK）雜誌宣傳王以太巡演，更貼出「下一站：中國台北」照片、文案，不過該篇貼文現已刪除。（圖／小紅書）

▲中國歌手王以太原定9月14日來台演出，如今卻遭陸委會指出宣傳內容已經違反規定，依法拒絕王以太來台申請。（圖／小紅書）

中國饒舌歌手王以太原定9月14日將來台演出，然而近日卻傳出他以「中國台北」字眼宣傳演唱會，遭陸委會及相關機關認定違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，演出依法不予許可。對此，主辦方今（27）日發出3點聲明回應：「我們有義務跟粉絲們說明整起事件的爭議點，我們必須捍衛本公司的專業性」，更喊話政府：「希望給予透明、一致且可執行的標準」。主辦單位沉默2天後，今日提出3點聲明，首先針對外界指宣傳使用「中國台北」字眼，主辦方強調為誤傳：「本公司一向謹守台灣法規，旗下演唱會不曾發生過有損台灣立場及尊嚴之事情」同時指出台灣媒體所出示的照片為中國媒體MR.LINK領客的雜誌所拍攝，並非主辦方的官方宣傳。此外主辦方也向政府喊話「審查標準應一致與明確才能有助於產業長期發展」，更舉今年6月大陸演員胡歌來台參與文化活動為例，指出胡歌儘管曾表達了中國主流價值觀的政治立場，但仍順利通過了相關審查程序，質疑陸委會雙標：「這反而使得依規定申請的主辦單位難以理解審核標準」。最後針對被控「先賣票、後申請」，主辦方表示過往所舉辦的活動審查上，文化部、移民署都看得到該活動已經售票卻從未提出異議：「昨天售票頁面是審查資料，今天卻成了主辦單位先偷跑賣票？真的好冤枉」。主辦單位透過聲明，請求陸委會給予他們說明澄清的機會，強調「我們要捍衛的不是誰的政治立場，而是身為一個專業主辦的商譽」，更表示從未想過要與政府、政策對抗：「我們只是一群熱愛音樂的人，我們相信音樂的世界可以用愛與和平取代仇恨與對立」。