愛丁堡通過友好高雄決議　陳其邁：感謝民主城市的堅定支持

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▲駐英國台北代表處愛丁堡辦事處處長丁志華赴愛丁堡市議會提出專案發言，強調高雄近年城市轉型成果，以及兩市發展合作將有助互惠交流。（圖為愛丁堡市議會直播截圖）

今年8月22日英國蘇格蘭首府愛丁堡市議會，通過「與高雄市關係（Relationship with the City of Kaohsiung）報告案」，愛丁堡市長Robert Aldridge將發函予高雄市長陳其邁，表達持續強化愛丁堡與高雄市的夥伴關係，愛丁堡議長凱米．戴伊（Cammy Day）強調，愛丁堡作為一個國際城市，與台灣共享同樣價值理念，因此沒有理由不能成為我們的國際朋友之一。對此，陳其邁也誠摯感謝民主城市的堅定支持。早在2022年3月，愛丁堡議會通過友台決議，該年10月，市長陳其邁與愛丁堡市議會戴伊議長視訊會面，雙方討論於智慧城市、淨零、文化等面向發展；去年3月戴伊議長更率團拜訪高雄，出席智慧城市展，與市長陳其邁交換合作意向書，並參訪亞灣最新建設、赴衛武營及駁二。今年3月，英國地方創新中心（Connected Places Catapult, CPC）及愛丁堡大學組團參與高雄智慧城市展，拜訪高雄市政府交流數位及淨零轉型經驗。陳其邁表示，高雄市跟愛丁堡同樣都是享有民主跟自由，也對於人權基本保障都是具有共同的目標，所以雙方也承諾在整個城市，不管是在智慧城市、環境永續、文化教育等等各領域，能夠來全面性地來提升關係、加強交流。陳其邁也認為，愛丁堡市在歐洲來講也是一個非常重要具有指標性的城市，所以會再持續的在除了擴大跟蘇格蘭等，不管是在經貿或者是教育方面的交流，也會針對歐洲的一些跟我們同樣享有民主價值的城市來擴大我們的交流。駐英國台北代表處愛丁堡辦事處處長丁志華，22日赴愛丁堡市議會提出專案發言，強調高雄以海港聞名，是台灣南部最大的城市，近年來致力於城市轉型，成功發展半導體與電動車產業，目前也擁有40個姐妹市，相信兩座城市在各領域發展合作，將有助於共同因應未來的全球挑戰。愛丁堡議長戴伊表示，非常高興看到決議案的通過，愛丁堡作為一個國際城市，積極與國際社會互動，也與台灣共享同樣的價值理念，因此台灣沒有理由不能成為我們的國際朋友之一。戴伊強調，這份報告案的通過，展示他們將與台灣以及其他具共同價值的國家在不同領域展開夥伴合作，像是大學以及節慶等各種層面，未來也希望在與高雄及台灣的夥伴關係上取得進展，更表達非常歡迎高雄市政府團隊能訪問愛丁堡。行政暨國際處長張硯卿指出，愛丁堡市議會通過友好高雄決議案，顯見愛丁堡各界對與高雄發展合作關係的認同與高度共識。高雄會繼續積極透過城市外交，全力拓展與國際社會的連結，推動在各領域的實質合作、互惠效益。