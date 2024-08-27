特企／炸佬碳烤雞排鹹酥雞專賣店　強勢登場

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台灣炸物界迎來了一位強者——炸佬碳烤雞排鹹酥雞專賣店，秉持著「炸物界之王，世間美味盡在掌！」的理念，將台灣飲食界比喻為草原，炸佬則如同橫空出世的獅子，指在於人人爭相搶食的市場中脫穎而出，成為炸物界的王者，更希望未來能站上世界巔峰。品牌的精神宗旨在於從傳統鹹酥雞中發展出高品質且具特色的炸物，為消費者帶來前所未有的美味體驗。炸佬品牌名稱與LOGO設計皆蘊含深意。LOGO採用兩隻對稱的雞作為主體，象徵鳳凰涅槃、浴火重生的意象，同時也以反轉圖像呈現獅子，代表智慧與權威的化身。獅子的形象寓意炸物界之王，而六角形的外框則象徵完美與和諧，詮釋了炸佬品牌的價值永恆不變。炸佬的招牌商品之一是佬醬烤雞排，這是一款獨家秘製醬汁搭配比臉大的雞排，口感多汁，深受大人小孩喜愛。此外，炸佬特別引進了「南非霹靂醬」，這是台灣少有的特色醬料，由南非鳥眼辣椒製作而成。這款醬料加入了檸檬和大蒜，香氣十足，並在歐洲多國的餐廳中廣泛使用。另一大特色是「特製椒麻辣系列」，這款醬料由數十種香料製作而成，經過反覆測試，終於開發出符合台灣人口味的美味炸物。為滿足顧客的不同需求，店內還有多樣醬汁選擇，並提供精美盒裝與貼心切塊服務，讓顧客體驗到不一樣的炸物。創辦人希望通過這些創新的口味與貼心的服務，讓台灣的鹹酥雞不僅在本地市場脫穎而出，更能拓展至海外。炸佬開業以來，收到了眾多來自英國與歐美地區留學生的熱情回饋。他們在國外的Nando’s餐廳吃過類似的醬料，看到炸佬的南非霹靂醬不禁勾起了他們少時在國外求學的回憶。此外，在短短兩個月內，許多顧客每週都會來品嚐佬醬烤雞排，以此作為辛苦工作後的犒賞。展望未來，炸佬短期內，計劃在台北市成立三間直營店。中期目標則是開放加盟，讓全台灣人都能在自己的縣市品嚐到炸佬的美味。長期目標則是將台灣的鹹酥雞推向國際市場，並吸引海外朋友加盟炸佬，讓全世界的人都能享受到這份獨特的美味。