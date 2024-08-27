友達台南廠74億賣給美光！預估處分利益41.74億元

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面板大廠友達今（27）日稍早發布重訊，宣布台南廠74億元賣美光，預計處分利益41.74億元，同時也代子公司友達晶材公告，處分台中市后里區中科北段27號的不動產。記憶體晶片大廠美光積極在台擴產，曾有意買下群創南科4廠及附屬設施等2間廠房，卻遭台積電搶親。近日有消息傳出，美光另尋他處，看上友達南科廠。針對相關傳言，友達25日回應，集團在營運策略雙軸轉型考量下，台南廠區已進行生產規模調整，未來會在適當時機活化使用現有廠區，但不會對單一事件或廠商做評論；美光也表示，對外界傳言與猜測不予評論。幾日過去，友達於今日發布重大訊息，處分台南廠外，也代子公司友達晶材公告，處分台中市后里區中科北段27號的建物，交易對象皆為台灣美光記憶體股份有限公司。台南廠交易總金額為新台幣74億元，預計處分利益為41.74億元，台中建物交易總金額新台幣7億元，預計處分利益新台幣5.44億元；取得或處分的具體目的或用途皆為聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構。