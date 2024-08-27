2024米其林！高雄3顆星他摘2　國城「米其林建商」招牌越擦越亮

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▲頂級粵菜餐廳「雋GEN」，在陳泰榮、胡鑑波帶領下，短短半年就為國城再奪一星。（圖／國城提供）





▲「承Sho」為前50最佳餐廳榜首「傳Den」首間海外姊妹店，結合日本、高雄在地文化的日料，三度蟬聯米其林一星。（圖／國城提供）

▲洪嘉聰表示，基於高雄城市發展的使命感，開設米其林餐廳，是希望吸引世界各地的人，深入了解台灣與高雄。（圖／國城提供）

2024年米其林指南揭曉，高雄此次共三家餐廳摘下1星，包括Haili（現代菜）、承SHO（日本菜）、雋（粵菜）NEW，其中，「承SHO」、「雋GEN」都是高雄40年老牌建商國城建設所開設，國城連續第三年為高雄摘星，再次擦亮「米其林建商」招牌。國城建設旗下萬象餐飲，「Liberté」、「承Sho」2023年就分別摘下米其林1、2星，讓國城一舉奪得南臺灣「米其林建商」封號，雖然「Liberté」因廚師合約到期關畢；2024年，「承Sho」及新開的第3家粵菜餐廳「雋GEN」，2024又各奪1星，再次擦亮國城「米其林建商」招牌。國城在二代洪士庭、洪嘉聰領導下，立志成為建築界中的米其林，同步也陸續開設「Liberté」、「承Sho」、「雋GEN」、「Li.nu」四間頂級餐廳。其中Li.nu是由日本美食怪傑來栖けい（Kurusu）在東京所開設的名店「Bon.nu」在台灣唯一的分店，今年7月已開始試營運。而開業半年即摘下一星的頂級粵菜餐廳「雋GEN」，由米其林三星名廚陳泰榮擔任廚藝總監、粵菜名廚胡鑑波出任行政主廚，在全新環境挑戰下，帶領團隊一舉摘下一星殊榮。陳泰榮表示，「能在短時間內獲得這樣的榮譽，我們仍然深感榮幸，再次感謝米其林對雋團隊的肯定。」此外，三度蟬聯一星的「承Sho」，為日本米其林二星、2022亞洲前50最佳餐廳榜首「傳Den」首間海外姊妹店，並由Den主廚長谷川在佑首席弟子藤本詳一擔任主廚，其料理不僅傳承了日本文化，更是結合了高雄在地漁民與小農生產的食材，打造嶄新的Fine Dining料理。值得一提的是，自2022年米其林首度將高雄納入評選以來，國城建設旗下餐廳已累計摘下7顆星。對此，國城建設副總經理洪嘉聰表示，「我們希望在高雄開設米其林餐廳，能夠吸引世界各地的人來深入了解台灣與高雄，因為過去高雄沒有人做這件事，我們願意當開拓者，希望藉此引導更多人投入這一塊，讓高雄的美食文化更加蓬勃發展。『走在前，讓後面跟上來』就是我們的初心，國城建設永遠都會比其他人更願意往前走，因為我們對於高雄的城市發展是有使命感的。」