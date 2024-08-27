初衷雖是反清復明　盧秀燕以古喻今讚鄭成功「貢獻超越政權界限」

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▲台中市長盧秀燕今天到大甲鐵砧山國姓廟參拜鄭成功。（圖／台中市政府提供，2024.08.27）

今年逢鄭成功400年誕辰，台中市長盧秀燕今天到大甲鐵砧山國姓廟贈匾時有感而發，指當年鄭成功來台有特殊的歷史時空背景，初衷是為「反清復明」，後來卻成為台灣漢人文化的奠基者，功績連分屬不同政權的康熙皇帝都尊敬，足見貢獻超越政權界線。大甲鐵砧山國姓廟今（27）日下午舉辦延平郡王鄭成功400週年聖誕千秋紀念慶典，盧秀燕親自前往參拜祈福，並頒贈「志延明祚」匾額誌慶，市府安排台中海線知名的金宇園掌中劇團，上演鄭成功插劍禱泉的劍井傳說。團主突然拿出一尊白衣黑褲的布袋戲偶請盧秀燕簽名，盧秀燕發現戲偶竟是自己的分身，又驚又喜，連說「和我好像」！但盧秀燕接下來的致詞，卻讓人嗅出以古喻今的政治味，她指出363年前，37歲的鄭成功帶領2萬多官兵渡過台灣海峽到台灣、趕走荷蘭人，「開台聖王」不僅開台，更帶動往後4百年來各地先祖一波波渡海來台開墾，落地生根、傳承綿延。鄭成功在台建立華人社會，讓漢文、漢語成為台灣重要文化語言之一，也重視經濟發展、推動官兵屯田制度，使得台灣成為富庶之地，族群在台融合安居。盧秀燕說，鄭成功來台有特殊的歷史時空背景，初衷原為建立「反清復明」基地，但他的貢獻連分屬不同陣營的康熙皇帝也很尊敬，讚譽「敢向東南爭半壁，方知海外有孤忠」，足見貢獻超越政權界限。她強調無論哪個世代、哪個族群都要緬懷、追思有功的先賢先烈，這也是她對台灣400年歷史的情感和態度，以及親自主持紀念活動的原因與意義。