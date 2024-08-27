保發中心工讀生疑遭職場霸凌輕生！羅台生心痛幫喊：請支持反霸凌

我是廣告 請繼續往下閱讀

保險事業發展中心研究處一名劉姓工讀生，疑因想進修北科大碩士班遭到主管要求「學業、事業」二擇一刁難，寫下絕筆信喊「捍衛勞工權益，反職場霸凌」輕生亡，北科大兼任教授、晶訊公司前董事長羅台生心痛發文，透露該名工讀生是他的學生，而他家中經濟不好，「如果不上班連生活費都沒有，該如何生存？如不進修，哪有前途可言？」、「我絕不能讓我的學生，如此不明不白、含冤而亡」。羅台生在臉書上表示，劉姓工讀生是他在北科大授課時的一位學生，是一位非常善良上進的好青年，在極艱難的環境中成長及完成北科大的學業，並在他的鼓勵下今年錄取北科大的碩士班，將於9月14日開始上課，因學校排課的關係，每星期三要請假去上課，但保發中心的相關主管明確的告知如要讀書就必需辭職，並叫他立即簽自願離職單，因為該單位不會准他請假去上課，如放棄就學就可留在公司。羅台生透露，他的學生如不上班，連生活費都沒有「如何生存？不進修那有前途可言」，在走投無路的情況下只有跑到他最熱愛的北科大結束他的生命，並留下他的絕筆書「捍衛勞工權益 反職場霸凌」，來向不公不義的保發中心及所有欺壓弱勢族群及家庭的單位，用死諫來喚起大家重視此一問題。羅台生心痛示「我絕不能讓我的學生如此不明不白含冤而亡」，並希望反對職場霸凌的人也請幫忙轉發貼文。對此，保發中心今日也回應，事件發生後，即刻全力協助家屬後續處理及撫卹事宜。並完成內部查調事件發生之原委，釐清事實與責任歸屬，並依規定辦理懲處。同時全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益之機制，以確保員工權益，避免相同事件再度發生，也衷心期盼所有主管對同仁能夠建立良好的構通方式，讓每一位在職場工作的社會大眾擁有更友善的工作環境，保障所有勞工的工作權益。