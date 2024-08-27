辦駕照出生地寫「台灣」遭拒收　紐西蘭汽車協會致歉

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一名台灣籍女子近日在紐西蘭欲申請駕照，在申請表出生地欄位上填寫「台灣」，遭疑似中國籍的客服人員當場拒絕受理，甚至被另一名客服要求將出生地改為「泰國」。紐西蘭媒體揭露後，紐西蘭汽車協會（AA）才為此公開致歉，強調未來會加強員工教育訓練。根據紐西蘭媒體《Stuff》 報導，一名來自台灣的賴姓（音譯，Shiny Lai）女子與紐西蘭籍丈夫育有3子，她前往紐西蘭汽車協會在奧克蘭的一處客服中心申請學習駕照，女子在出生地欄填寫「台灣」卻遭到刁難。賴女指出，自己填完申請表格後耐心等候，承辦客服人員卻稱她看來是名中國女子。賴女敘述，她原以為對方要她去進行視力檢查、拍照等流程，未料，這名客服拿起電話打給別人後，就對她說，「因為妳出生地填寫『台灣』，我不能受理妳的申請。」賴女隨即轉向另一名客服受理，但另一名客服卻要她填上泰國，讓她憤而離開；女子表示，自己以台灣人的身分為傲，絕對強調台灣是個國家。賴女進一步透露，之後去跑去另一間辦理駕照業務的紐西蘭汽車考照中心（VTNZ），結果半小時內就完成測驗申請到駕照。賴女事後寫信向AA投訴第一位接待她的客服人員，痛批該客服抱持非常強烈的政治意見，想到這名客服曾和多少亞洲人或台灣人互動，就非常可怕。她強調，這裡是紐西蘭，不是中國。紐西蘭汽車協會主管崔瓦格利亞（Julian Travaglia）事後向賴女致歉，表達服務不周，但該名主管也補充，客服是因「Republic of China（中華民國）」和「Taiwan（台灣）」感到困惑，但向紐西蘭交通署確認後，確認「台灣是有效的選項」，承諾未來將加強員工培訓。