疑遭職場霸凌！保發中心工讀生死諫　董座、管理處長下台以示負責

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保險事業發展中心研究處一名劉姓工讀生，疑遭到主管要求「學業、事業」二擇一刁難，寫下絕筆信喊「捍衛勞工權益，反職場霸凌」輕生亡，事件延燒，保發中心今（27）日召開臨時董事會，董事長簡仲明請辭，同時管理處主管亦已提出辭呈以示對本事件應負之責。保發中心表示，有關本中心研究處同仁之不幸事件，所有同仁與主管都深感難過與不捨。事件發生後，即刻全力協助家屬後續處理及撫卹事宜。並完成內部查調事件發生之原委，釐清事實與責任歸屬，並依規定辦理懲處。同時全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益之機制，以確保員工權益，避免相同事件再度發生。本中心於今日舉行臨時董事會，除報告本事件發生始末、確認相關人員懲處事項及未來執行職務遭受不法侵害預防計畫及職場不法侵害事件處理流程等議題外，董事長亦在董事會中已向全體董事正式提出辭職，待相關事宜處理完備後，擔負起對此事件應負責任並離任董事長及董事之職務。另本案相關之管理處主管亦已提出辭呈以示對本事件應負之責。保發中心衷心期盼所有主管對同仁能夠建立良好的溝通方式，讓每一位在職場工作的社會大眾擁有更友善的工作環境，保障所有勞工的工作權益。