快訊／被擄超過3百天！以軍宣布又從加薩救出人質

我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列軍方宣布週二（27）從加薩走廊（Gaza Strip）再度營救出在去年10月7日遭巴勒斯坦武裝團體哈馬斯綁架的一名人質，以軍表示該名52歲的男子是在一次於加薩走廊南部的複雜行動中所拯救，並表示出於對人質安全、國安等考量下無法提供更多細節。根據以色列國防軍（IDF）聲明，現年52歲的埃爾卡迪（Kaid Farhan Elkadi）於加薩走廊南部獲救，軍方指出人質是在一次複雜行動當中獲救，目前健康狀況穩定且已經送往醫院接受進一步檢查，至於人質拯救行動考量到部隊與國家安全，無法對外透露更多細節。根據《BBC》、《美聯社》報導，該名男子是來自以色列內蓋夫沙漠拉哈特地區的阿拉伯裔貝都因少數民族，於馬根基布茲（Kibbutz Magen）的一家包裝工廠擔任警衛，當地也是去年10月7日遭哈馬斯襲擊的數個社區之一，有11個孩子的埃爾卡迪已經被俘虜超過3百天。以色列與哈馬斯之間的衝突導致加薩地區230萬名人口中高達90%流離失所，當地衛生官員稱來自以軍的報復性空襲造成4萬多名巴勒斯坦人死亡，但他們並未透露其中有多少人是武裝分子、多少人是平民。