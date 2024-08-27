黃國昌酸鄭文燦「新台幣淹腳目」　她反嗆雙標：不敢評論柯P買房

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前桃園市長鄭文燦涉貪，家中遭查扣678.5萬現金，今遭桃檢起訴並求處重刑，民眾黨立委黃國昌發文酸，民進黨大官家裡隨便都有幾百幾千萬，真的是「新台幣淹腳目」。對此，民進黨台北市議員林延鳳反批，黃國昌典型雙標，面對民眾黨主席柯文哲4300萬現金買房不敢評論，對鄭文燦被起訴就滑坡解讀。林延鳳說，買房出手闊綽、看房眼光獨具的柯文哲，搞不好家裡有上億現金，如果未來柯文哲被爆出第四間房或更多不明金流，黃國昌的雙標就會瞬間變成迴力鏢重重打臉。林延鳳指出，過去擔任時代力量主席的黃國昌，2017年和鄭文燦同台參加桃園黨部開幕時，還稱讚鄭施政成績有目共睹，並支持對方連任，與今日評價相差甚遠，如今看來，黃國昌不僅雙標，看風向的能力還很強大。由此可見，只要柯文哲對黃國昌一旦沒有政治利用價值，黃國昌也很有可能複製羞辱鄭文燦的話語，來伺候柯文哲。