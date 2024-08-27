傳啦啦隊女神謝凱蒂也受害　金管會提醒P2P平台4大注意事項與風險

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市場傳出網路借貸平台（P2P）業者「好樂貸平台」暫停上架新案，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂投資也受害。金管會今（27）日表示，P2P平台是依據我國民法規範，提供資金借貸及債權轉讓等資訊中介及媒合相關金融服務，不是金管會核准設定的金融特許行業，不得有涉及吸收大眾資金或發行有價證券等金融特許業務行為，若接到檢舉會移送司法調查追究刑事責任，並提醒民眾4大注意事項及風險。金管會銀行局副局長童政彰表示，過去就一再提醒民眾，透過網路平台從事借貸行為時，應注意可能面臨的風險，包括審慎評估從事網路借貸相關投資活動、充分了解相關契約書內容、出借人應計畫性投資及借款人應了解各項借款支出並預為因應，並衡量自身財務承擔能力，以保護自身權益。他提醒，民眾選擇與P2P平台往來前，宜先進行多方評估再進行相關交易，例如不聽信來源不明的借貸或投資廣告及資訊，不使用聲稱保證收益或高獲利的借貸或投資平台，要對高報酬話術廣告提高警覺，要多了解平台相關營運模式。此外，民眾於簽署契約前應仔細閱讀契約條款，了解條款所約定的雙方權利義務重要訊息。例如：借貸契約的重要內容，包括貸款期間、貸款利率、貸款金額等。對於出借人與借款人互不相識，借款人可能會有倒帳風險，且借出款項也不是隨時可收回，所以出借人投入資金前，要審慎衡量自己的財務狀況及風險承擔能力，先計劃再投資，且應注意風險分散，避免將資金過度集中於同一個平台或同一個投資案件。同時，借款人應瞭解各項借款支出並預為因應：借款人於借款前，對於利息、違約金、遲延利息的計收方式須充分瞭解，也要衡量自身的還款能力，避免過度擴張信用，導致無力償還債務的情事發生。不過，他表示，為協助健全P2P平台產業的正向發展，金管會已於2023年10月19日發布「網路借貸平台業務事業指導原則」，針對P2P平台的風險控管機制及消費者保護措施，定有相關參考做法，可作為P2P平台業者辦理業務、金融機構與P2P平台業者業務往來及供民眾判斷選擇往來平台的參考，重點包括P2P業者提供的服務模式不得涉及金融特許業務；明定P2P業者的風險控管機制；明定P2P業者的消費者保護措施，作為未來P2P公會成立後研訂自律規範的參考。