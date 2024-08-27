李多慧無視粉絲要簽名下場慘！挨轟「大頭症」　真實內幕曝光反轉

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▲李多慧的舉動被網友狠酸，不過理性粉絲出面解釋，指出李多慧當時非常忙碌，也早已事先在IG上表明當天不給簽名。（圖／IG le_dahye）

從韓國跑來台灣發展的啦啦隊女神李多慧，日前正式定居台北天母，而高人氣的她近期迎來自己的25歲生日，她也在IG上發出美照，感謝粉絲的祝福。不過近日卻有段關於李多慧利用工作空檔去找粉絲的影片在網路上流傳，網友意外發現有小迷妹想和李多慧要簽名，沒想到她竟然卻無視對方，轉身直接離開，讓網友相當傻眼，還有人痛批她「大頭症」，砲轟：「耍大牌啊！」李多慧日前慶祝自己的25歲生日，貼心的粉絲還在球場外替她準備生日餐車，讓李多慧相當感動，並趁著休息空檔出來答謝粉絲的好意，更拿了粉絲贈送的飲料，不過卻有網友發現，當天有名女粉絲開心的和李多慧搭話，還禮貌詢問她是否可以簽名，沒想到李多慧竟冷冷的撇了對方一眼後，直接離開，而這整段過程，也全被一旁的民眾拍下。該影片曝光後，在網路上瘋傳，不少網友對於李多慧的行為相當不解：「為何要簽名那個被無視」、「多慧沒理她？」、「多慧沒有說原因及走掉，裝沒聽到？若我是那個粉絲一定很難過」、「無視簽名？」更有網友怒轟：「大頭症了，耍大牌！」不過留言區仍然可以看見有理性網友解釋，指出一旦李多慧開始簽名，就會沒完沒了，更坦言李多慧是利用「空檔」出來找粉絲的，當天的她非常忙碌沒有時間，而且針對不開放簽名一事，她早已在IG上事先告知：「少在那裡道德綁架，簽下去所有的人都要了」、「沒做功課就不要怪別人不理你，每個人都要來簽名每個都要解釋的話會不會太累」、「多慧接機或有時間時，都是簽好簽滿來者不拒的。」