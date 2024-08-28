快訊／郭富城無預警送大禮！宣布將來台開唱：下一站台北小巨蛋

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▲郭富城送給台灣粉絲大里，宣布下一站將唱進台北小巨蛋。（圖／小美工作室提供）

天王郭富城近來在香港紅勘體育館舉行全新巡演，昨（27）日唱到最後一場，他突然驚喜宣布，「下一站…台北小巨蛋！」雖然還沒有透露確切資訊，但可以確定他即將來台開唱，是繼張學友、劉德華之後，四大天王中第三位來到台北小巨蛋開唱，而這也是郭富城睽違5年再度來台開唱，想必一定讓許多粉絲感到期待。郭富城全新巡演「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站」自8月13日紅磡體育館開唱以來，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼LED多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲，共帶來13場精彩演出。這次巡演對於郭富城來說可說意義非凡，這不僅是他闊別8年再登紅館舞台，更是他第9次的紅館大型演唱會，同時也是他踏足紅館第30年的大日子。而郭富城27日晚間迎來香港站最終場演出，在安可時竟然無預警在台上宣布：「下一站⋯台北小巨蛋！」特別預告即將要來台開唱，可說是送給久違的台灣歌迷一份大禮，他也誓言為台灣粉絲帶來最魔幻的視覺震撼及完美體態！郭富城上次來台開唱已經是2019年，當時舉辦「郭富城舞林密碼世界巡迴演唱會 台北站2019」，同樣位於台北小巨蛋，起初他只打算舉辦一場，不過因為門票太受歡迎，3分鐘就全數售罄，天王當下不囉嗦馬上再加開一場，但還是一票難求。這次郭富城雖然尚未宣布詳細的售票資訊，但想必粉絲也已經摩拳擦掌準備購票。