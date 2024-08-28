鄭文燦凌晨5點以2800萬元交保　共收押47天

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前桃園市市長鄭文燦涉嫌收賄遭檢方起訴，桃園地院昨日晚間開庭審理是否續押，並於今（28）日裁定鄭文燦以2800萬元交保。認定鄭在羈押禁止接見與通信期間，重要證人已具結證述，檢方提起公訴也已指出鄭等人涉犯罪嫌範圍，且提出相當證據佐證，因此認定無羈押必要，交保後限制住居、限制出境出海，禁止與同案嫌疑人、證人接觸。桃園地院表示，經合議庭訊問後，鄭文燦否認收賄，但其他嫌疑人與各種跡證都顯示鄭犯罪嫌疑重大，這可能觸犯5年以上有期徒刑罪責。考量鄭文燦涉案情節與逃亡可能性、侵害法益程度後，最後認定沒有羈押必要性，審酌後裁定2800萬元交保。鄭文燦的律師於凌晨2點多帶著現金到地院，鄭則於5點交保踏出地院，不說一語便上車離開。 從7月11日被裁定收押禁見至昨天，鄭總共收押47天。此外，台塑企業總管理處前執行副總侯水文205萬元交保，林口工五重劃區建廠管理委員會前主委廖俊松110萬元交保，廖俊松兒子廖家興60萬元交保，另一名兒子廖力廷25萬元交保，皆限制住居及出境出海。