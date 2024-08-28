賴清德就職100天！網路聲量下滑「存在感低落」　只靠奧運蹭熱度

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總統賴清德上任一百天，他曾承諾會多接受媒體訪問，不過根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，賴清德5月剛上任時聲量表現維持在相對高點，5月份平均每日聲量高達2.5萬則左右，但隨後聲量下滑態勢明顯，6月份平均每日聲量降為1.1萬多則，7月份剩下1萬初頭左右，8月份跌破萬則，平均每日聲量只有9千多則，總體而言聲量呈現「一路走下坡」的趨勢，「存在感」日漸低落。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年5月20日賴清德就職以來，近100天當中的網路輿情聲量走勢。根據網路聲量趨勢圖觀察，進一步分析細部數據，最近4個月的網路聲量高峰議題略有不同，5月20日蔡英文透過社群平台分享與賴清德副總統蕭美琴合影揮手的照片，宣布正式卸任總統，吸引大量「英粉」與「賴粉」留言，單日聲量突破7.9萬則。到了6月24日，賴清德宣布簽署《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，並向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，單日聲量超過3.8萬則；7月19日憲法法庭裁定國會職權修法暫時停止適用，為賴清德貢獻超過1.6萬則聲量；8月5日「麟洋配」在奧運羽球男雙奪金，賴清德開玩笑「全國應放假一天」，也貢獻超過1.4萬則聲量。透過分析賴清德政府的網路輿情聲量好感度（P／N）趨勢，包括賴清德、蕭美琴與整體內閣團隊，賴政府在大多數時間其好感度介於0.6至0.8之間，偶有超過1、正面聲量大於負面聲量的好表現，然而唯一一個低點卻是出現在賴清德宣布對國會職權修法聲請釋憲當周，當周賴政府的網路好感度只有0.42。有趣的是，賴團隊包含賴清德、蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍等在內，在奧運賽事期間狂發「觀戰文」或祝賀奧運成績，吸引網友按讚分享，更藉此寫下連續3周好感度在0.8以上的好成績，為上任以來的好感度高峰，稱得上是靠跟風奧運「短線操作」博得網民好感。而賴清德5月20日就職演說中，針對民眾關心的治安議題，當眾宣示將會打擊黑金、槍、毒與詐騙，而後也將 「打詐、掃黑、肅貪」列為政府重要工作之一，不過，透過網路輿情數據分析結果觀察，在賴清德政府的總體網路聲量中，這3個議題的佔比僅7％，其餘93％都是與之無關的話題，這恐怕也凸顯，雖然賴清德與行政院長卓榮泰曾多次針對打擊詐騙、強化治安發表重要談話，但並未引起高度討論，恐怕還得多花點心思。