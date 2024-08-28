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珊珊颱風「旋轉雲系擴大」！龜速滯留日本腳邊　鄭明典揭原因

記者張志浩／綜合報導

▲鄭明典分享，西南季風增強深入西北太平洋（紅色箭頭），導致珊珊颱風移動緩慢、路徑不穩定。（圖／鄭明典臉書）
▲鄭明典分享，西南季風增強深入西北太平洋（紅色箭頭），導致珊珊颱風移動緩慢、路徑不穩定。（圖／鄭明典臉書）
珊珊颱風（Shanshan香港命名，原意為女孩名）越來越逼近日本，前中央氣象局局長鄭明典表示，珊珊颱風的移動速度非常緩慢，加上「季風環流圈」的出現，未來路徑不確定性高，有安排前往日本的民眾務必特別小心，本週末前日本天氣皆會受到珊珊颱風影響。

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鄭明典今（28）日上午在臉書寫道：「西南季風再入大洋」，他說明，一股西南季風再度增強深入西北太平洋，季風與副熱帶高壓互動的結果，導致「季風環流圈」的氣流型態再次出現！

鄭明典指出，珊珊颱風稍微偏離北上氣流位置，比較靠近季風環流圈的中心區域，因此駛流很弱、移動緩慢，且珊珊颱風的旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。

▲珊珊颱風旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。（圖／中央氣象署）
▲珊珊颱風旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。（圖／中央氣象署）
針對珊珊颱風路徑，美國國家海洋和大氣管理局全球預報系統（GFS）模擬，珊珊颱風在接近日本九州後，會受地形影響逆時針打轉，隨後筆直的朝西南方的台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市，並通過台灣海峽，一路往中國消散，台灣、日本、歐洲則都預估北上侵襲日本。

氣象署強調，美國模式的特色是「系統穩定度落差較大」，以往針對颱風等低壓系統的預報也會偏強，特殊預測路徑可以當參考就好，氣象署則預估，珊珊颱風明（29）日上午會在九州登陸，接著風雨一路影響至週末。

▲美國模式最新預測，珊珊颱風可能會在九州附近打轉後，往西南移動接近，並且有登陸台灣機會。（圖／美國GFS網站）
▲美國模式最新預測，珊珊颱風可能會在九州附近打轉後，往西南移動接近，並且有登陸台灣機會。（圖／美國GFS網站）

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