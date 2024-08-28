川普又轉彎！同意辯論但開這條件　賀錦麗團隊否認已達共識

由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的美國總統大選第2場辯論將於9月10日登場，這將是美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與美國前總統川普（Donald Trump）首次交鋒。但川普針對這場辯論的態度反覆，先前答應辯論之後，後續又於社群平台攻擊ABC News，暗示可能退出辯論，最新消息指出，川普又發文稱願意與賀錦麗正面交鋒。
綜合媒體報導，川普於自家創建的社群平台「Truth Social（真實社群）」上發文表示，目前已經和賀錦麗團隊達成共識，將會參加ABC News於賓州舉行的辯論會。該場辯論將會於9月10日於賓州登場。在文中，川普稱ABC NEWS是「ABC FAKE NEWS」，並批評其是「業界最惡劣、最不公平的新聞媒體」。
川普表示，屆時將會沿用先前和美國總統拜登一同參加、由CNN舉行的電視辯論會的規則，過程中必須全程站立，辯論中將不允許任何預先寫好的筆記，並強調「這似乎對每個人都很有利」。至於是否會像6月的CNN辯論一樣，在候選人發言以外的時間將麥克風靜音，則未在文中提及。
川普在文中稱，「ABC還向我們保證，這將是一場『公平公正』的辯論，任何一方都不會事先得到問題。」
儘管川普稱目前雙方已達成協議，但後續仍遭賀錦麗競選團隊的否認，據《路透社》引述賀錦麗競選團隊的一名官員的說法，這個問題仍在與主辦方ABC News進行協商。
辯論麥克風靜音與否陷爭論
此外，川普也在文中透露，賀錦麗不同意參加他所提出、9月4日由福斯新聞（FoxNews）舉辦的辯論會，但為防止賀錦麗改變主意，該日期「將保持開放」。至於國家廣播公司新聞網（NBC News）提議的第三場辯論，則尚未獲得「激進左派」同意。
賀錦麗與川普雙方近來在是否將麥克風靜音的問題僵持不下。川普的競選團隊認為，應與CNN主辦的辯論會規則有所類似，即一名候選人發言時，另一名候選人的麥克風將被靜音。此前的辯論還規定演播室中不能有現場觀眾。
但賀錦麗競選團隊則要求在整個活動中保持麥克風開放。賀錦麗競選團隊發言人法倫（Brian Fallon）在週一（26日）的聲明中表示，賀錦麗已經準備好面對川普在辯論中可能會打斷她的發言。
英國廣播公司（BBC）引述共和黨策略分析師歐康奈爾（Ford O’Connell）的說法報導，川普競選團隊積極推動麥克風靜音的作法得到了認可，因為這是民主黨競選團隊最初提出的規則，應該傳達這樣的訊息「我們讓你們制定規則，我們堅持同樣的規則」。
歐康奈爾表示，「從現在到選舉日，9月10日的辯論可能是最重要的時刻。」
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川普表示，屆時將會沿用先前和美國總統拜登一同參加、由CNN舉行的電視辯論會的規則，過程中必須全程站立，辯論中將不允許任何預先寫好的筆記，並強調「這似乎對每個人都很有利」。至於是否會像6月的CNN辯論一樣，在候選人發言以外的時間將麥克風靜音，則未在文中提及。
川普在文中稱，「ABC還向我們保證，這將是一場『公平公正』的辯論，任何一方都不會事先得到問題。」
儘管川普稱目前雙方已達成協議，但後續仍遭賀錦麗競選團隊的否認，據《路透社》引述賀錦麗競選團隊的一名官員的說法，這個問題仍在與主辦方ABC News進行協商。
辯論麥克風靜音與否陷爭論
此外，川普也在文中透露，賀錦麗不同意參加他所提出、9月4日由福斯新聞（FoxNews）舉辦的辯論會，但為防止賀錦麗改變主意，該日期「將保持開放」。至於國家廣播公司新聞網（NBC News）提議的第三場辯論，則尚未獲得「激進左派」同意。
賀錦麗與川普雙方近來在是否將麥克風靜音的問題僵持不下。川普的競選團隊認為，應與CNN主辦的辯論會規則有所類似，即一名候選人發言時，另一名候選人的麥克風將被靜音。此前的辯論還規定演播室中不能有現場觀眾。
但賀錦麗競選團隊則要求在整個活動中保持麥克風開放。賀錦麗競選團隊發言人法倫（Brian Fallon）在週一（26日）的聲明中表示，賀錦麗已經準備好面對川普在辯論中可能會打斷她的發言。
英國廣播公司（BBC）引述共和黨策略分析師歐康奈爾（Ford O’Connell）的說法報導，川普競選團隊積極推動麥克風靜音的作法得到了認可，因為這是民主黨競選團隊最初提出的規則，應該傳達這樣的訊息「我們讓你們制定規則，我們堅持同樣的規則」。
歐康奈爾表示，「從現在到選舉日，9月10日的辯論可能是最重要的時刻。」