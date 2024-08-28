補助款買商辦讓黃光芹也看不下去！痛批柯文哲跟藍綠比爛還得第一

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳風暴，還衍生賞豪宅、用選舉補助款買自己名下商辦等醜聞，讓一向支持第三勢力的資深媒體人黃光芹也看不下去了。黃光芹今（28）日投書媒體痛心表示「選舉不能成為生財工具」，並直言批評柯文哲跟藍綠比爛「還得第一」、「吃瘦鵝而肥自己」。黃光芹今天投書優傳媒指出，民眾黨爆發爛帳風波，恐怕都遠不及柯文哲主席買商辦的爭議大。柯文哲若沒有組黨、人設本來就是只講究法律最低標，不講求理想、不標榜推倒藍綠高牆，大可我行我素，但事實就不是。黃光芹失望表示，請柯文哲不要再說要推倒藍綠高牆，因為就算跟藍綠比爛，「民眾黨的帳比人家爛；比責任政治，全黨目前尚無一人真正負責」。她認為，民眾黨有今天都是因為小草節衣縮食。「身為領導者，取之於小草、得之於大眾，怎麼好意思吃瘦鵝而肥自己呢？」對於柯文哲把選舉補助款放進自己口袋、購置名下商辦，黃光芹也忍無可忍表示「說不過去」。