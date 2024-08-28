王品夏慕尼出示「國師」免費吃1200元波士頓龍蝦！再抽獎7萬鑽戒

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▲夏慕尼全新「法式雙人海陸饗宴」2980元+10%。（圖／王品集團提供）

▲到王品夏慕尼用餐，直接出示這張「國師」唐綺陽畫面，爽吃免費波士頓龍蝦。（圖／翻攝自王品官網）

▲義饗食堂「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」2728元，還可享自助吧吃到飽。（圖／王品集團提供）

大家最喜歡的王品集團夏慕尼鐵板燒又要送龍蝦！9月2日起平日消費出示「國師」唐綺陽活動畫面，免費吃1200元波士頓龍蝦！《NOWnews今日新聞》直接幫大家準備好優惠傳送門，幫戀人們加菜規則一次整理，合照上傳IG限時動態還能再抽獎價值超過7萬元的亞立詩求婚鑽戒。被讚最強約會餐廳的「夏慕尼新香榭鐵板燒」，今年首次推出「日本A5和牛」及「白蘭地鴨胸」明星主餐雙人海陸饗宴，特別以高溫乾煎、低溫靜置手法，展現和牛醇厚風味；櫻桃鴨胸則煎烤出金黃酥脆表皮、再以白蘭地點火炙燒，搭配主廚特調櫻桃醬汁，外酥內嫩口感散發迷人酒香。套餐裡的海鮮盤還可一次品嚐北海道干貝、海大蝦及大比目魚，搭配熱帶水果醬汁清爽又可口；餐後甜點則送上酸甜「草莓檸檬慕斯」，十足享受。王品集團最新秋季攜手「國師」唐綺陽，幫大家指引幸福愛情還大方送龍蝦！9月2日至10月31日，平日到全台「夏慕尼」享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示「國師」活動指定畫面，當場免費款待「波士頓龍蝦」1隻（價值1200元）。如消費4客單人套餐或2份雙人套餐，還加碼贈送2隻，依此類推。而且9月底前，在全台「夏慕尼」用餐、並與同行者合照上傳IG限時動態，還有機會抽中價值超過7萬元的「亞立詩求婚鑽戒」。晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅台大尊賢館2樓的義饗食堂，也推出「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」，選用來自大西洋、豐腴肥美的波士頓龍蝦，搭配濃郁義式蕃茄醬汁拌炒、襯托出鮮甜滋味。油花豐美的美國Prime等級牛小排則以簡單海鹽及黑胡椒調味再窯烤，鎖住肉汁還吃得到外層焦香的口感。點用套餐還可享用自助蔬食吧、主廚例湯、經典麵包及飲料無限暢飲。