好天氣倒數！下波「全台有雨」時段曝光　下週恐有颱風生成、靠近

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▲下週進入9月後，南海及菲律賓東方海面轉為適合熱帶擾動系統發展的環境，且距離台灣不遠。（圖／「林老師氣象站」臉書）

▲週四（8/29）水氣增多，全台都要留意午後雷陣雨的發生，是本週天氣最不穩的一天。（圖／中央氣象署）

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）即將侵襲日本，天氣風險公司分析師歐宗學表示，，今（28）日各地高溫炎熱，午後雷陣雨集中在山區，天氣較為穩定，但明（29）日水氣增加，午後雷陣雨遍佈全台，週五（8/30）後水氣再減少，雨規模會又會縮減。歐宗學指出，下週進入9月後，南海及菲律賓東方海面轉為適合熱帶擾動系統發展的環境，可能再有颱風生成，是否會接近台灣帶來風雨影響，需要再追蹤觀察，週末以後比較明朗，下週有安排戶外活動的民眾，建議持續關注最新的天氣預報。臺灣大學大氣科學博士林得恩也表示，整個西北太平洋海域被「大低壓帶」壟罩，只要水氣有效蒸發，搭配海溫、風場，極有可能就會發展成熱帶擾動或颱風，9/6前後，在西北太平洋及南海，就歐宗學提及，台灣今天大氣環境相對較穩定，晨間到上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後留意雷陣雨，降雨規模會比昨（27）日稍微擴大，但雨量仍不多且侷限於山區；氣象署提醒，明天開始水氣增多，台灣西半部地區晨間到上午都有「零星短暫陣雨」機會，午後對流雲系發展旺盛，全台都有短暫陣雨或雷雨，而且不只是山區附近，平地受影響的機會也將提高，要留意下午時段的天氣變化、出門記得攜帶雨具備用。週五至週末水氣稍減少，天氣型態與週四類似，但降雨規模會縮減。