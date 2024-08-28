2024米其林／阿明豬心掉出必比登！ 卻進入選餐廳　原因一次搞懂

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▲「教父牛排」今年痛失米其林一星，還發表126字聲明，但是教父牛排依然還有在《米其林指南》「入選餐廳」名單中。（圖／教父牛排提供）

《台灣米其林指南2024》昨（27）日公布台北、台中、台南及高雄等4城市的「星級餐廳獲獎」名單，並於傍晚隨即公布「入選餐廳」名單，從「入選餐廳」榜上可看見今年掉出必比登的人氣小吃店，包含老店台南阿明豬心、高雄柏弘肉燥，以及原本將蟬聯7次米其林一星卻失利的教父牛排，都在「入選餐廳」名單榜上。究竟什麼資格才會獲得「入選餐廳」？是否從「必比登推介」、「星級餐廳」名單中被刪除後，就會列到「入選餐廳」嗎？本文一次解析。米其林強調，全球標準審核流程皆相同！各國《米其林指南》無論是「必比登推介」、「星級餐廳」或是「入選餐廳」，選擇標準皆是由匿名的米其林評審員審核，僅針對食物的品質做評估鑑定。五項標準分別為「食材品質」、「廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力」、「味道的協調性」、「主廚在料理中展現的獨特性」以及「餐飲水準的一致性」等。而其中的「入選餐廳（Michelin Selected）」，米其林強調，，而更早三年前，《台灣米其林指南》這個評級名稱則為「餐盤推薦」。也就是說，我們可以看到不少被拔掉星星抑或是跌出必比登榜單的店家，會出現在此處，但是因為他們可能仍舊還有高檔食材與優秀的烹飪技術，因此後來收在「入選餐廳」名單中。至於是否只要剛從「必比登推介」、「星級餐廳」名單中被刪除後，就會立刻變成「入選餐廳」？16 by Flo叁酒弍沏 (NEW)南村捌伍添第AKIN (NEW)Aleisha (NEW)老烤箱雅意八和 (大安)總裁藝文空間Cha Cha Thé Cuisine承家雍翠庭Chope Chope Eatery川畝園Clover教父牛排大腕ÉCRU (NEW)EMBERSEphernitéFRASSI (NEW)美福乾式熟成牛排館驥園川菜好嶼鐵板教父伊茲密爾土耳其廚房 (NEW)Jarana琥珀(NEW)空盤(NEW)睿麗芃卓麟聚 (NEW)林家蔬菜羊肉爐Longtail五月雪客家私房珍釀麻糬寶寶穆記牛肉麵MumeN°168 Prime牛排館 (中山）Orchid 蘭Page 頁小館PASTi蓬萊真的好海鮮Robin's 鐵板燒笹鮨Set. (NEW)Shan Nay Chicken 山內雞肉蒔 (NEW)施家鮮肉湯圓欣葉臺菜 (創始店)興蓬萊臺菜 (中山北路)晶華軒鮨增田鮨七海鮨野村鮨天本登龍門泔 (NEW)但馬家涮涮鍋 (本館)北平陶然亭Thai & Thai辰園The TavernistThe Ukai桌藏月夜岩Tutto Bello魚庒梵燒肉和蒔炭火割烹香色陽明春天 (士林)圓環邊蚵仔煎Zaap(NEW)Zan 讚阿禧師懷舊餐館 (NEW)千味海鮮淇里思 (西區)瀞 (NEW)FReNCHIE FReNCHIEFRINS(NEW)越南你好響海鮮卉寓 (NEW)飛花落院KR Prime Steak小樂沐 (NEW)滿堂菇神 (新社)橡木炙烤牛排館梅子京華煙雲東方龍PI豬肉榮小料理膳馨 (西區)鳥苑地坊UNA-VERSE (NEW)發愣吃 (西區) (NEW)溫叨与玥樓在來 (NEW)阿村牛肉湯 (保安路)阿輝黑輪 (NEW)阿明豬心冬粉 (保安路)阿裕牛肉 (崑崙路)饕弄杯橄饗家帝一鐤城邊真味炒鱔魚專家豐之海鮮漁府有你真好 湘菜沙龍牛五蔵Hara Peko (NEW)欣欣餐廳錦霞樓寓點(NEW)開元路無名虱目魚甘旨老曾羊肉香草小餐酒(NEW)毛蔬(NEW)㕩肉舖揚梅吐氣原則順德牛肉湯(NEW)沙淘宮廟海產王家燻羊肉溫爸鵝肉 (NEW)再發號三禾清豐 (NEW)秋 (NEW)柏弘肉燥薩瑪法國小館Capstone Steakhouse長生29鄭家切仔麵蟳之屋CRATAIN (NEW)鴨肉珍 (五福四路)福園好蟳屋海光俱樂部中餐廳紅陶上海湯包 (前金)古家海鮮美享地Marc L³Nibbon弄盞欣悅Papillon波記食堂(NEW)仙香飲食店天廚臺南旺溫度劑方蒔Thomas Chien三餐暖食(NEW)三輪的店(NEW)Ukai-tei冬瓜與胖子仙桃素