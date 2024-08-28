2024米其林／阿明豬心掉出必比登！ 卻進入選餐廳　原因一次搞懂

《台灣米其林指南2024》昨（27）日公布台北、台中、台南及高雄等4城市的「星級餐廳獲獎」名單，並於傍晚隨即公布「入選餐廳」名單，從「入選餐廳」榜上可看見今年掉出必比登的人氣小吃店，包含老店台南阿明豬心、高雄柏弘肉燥，以及原本將蟬聯7次米其林一星卻失利的教父牛排，都在「入選餐廳」名單榜上。究竟什麼資格才會獲得「入選餐廳」？是否從「必比登推介」、「星級餐廳」名單中被刪除後，就會列到「入選餐廳」嗎？本文一次解析。
米其林強調，全球標準審核流程皆相同！各國《米其林指南》無論是「必比登推介」、「星級餐廳」或是「入選餐廳」，選擇標準皆是由匿名的米其林評審員審核，僅針對食物的品質做評估鑑定。五項標準分別為「食材品質」、「廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力」、「味道的協調性」、「主廚在料理中展現的獨特性」以及「餐飲水準的一致性」等。
而其中的「入選餐廳（Michelin Selected）」，米其林強調，身為「入選餐廳」同樣也在推薦名單中，包含高檔食材與優秀的烹飪技術，但可能不符合授予星級或必比登推介的標準，所以算在此區，而更早三年前，《台灣米其林指南》這個評級名稱則為「餐盤推薦」。
也就是說，我們可以看到不少被拔掉星星抑或是跌出必比登榜單的店家，會出現在此處，但是因為他們可能仍舊還有高檔食材與優秀的烹飪技術，因此後來收在「入選餐廳」名單中。至於是否只要剛從「必比登推介」、「星級餐廳」名單中被刪除後，就會立刻變成「入選餐廳」？從今年名單上來搜尋，證實是「不一定」，也有不少今年被踢除必比登榜單的小吃店家，並未被選入「入選餐廳」中。
《台灣米其林指南2024》168 家入選餐廳
臺北
16 by Flo
叁酒弍沏 (NEW)
南村
捌伍添第
AKIN (NEW)
Aleisha (NEW)
老烤箱
雅意
八和 (大安)
總裁藝文空間
Cha Cha Thé Cuisine
承家
雍翠庭
Chope Chope Eatery
川畝園
Clover
教父牛排
大腕
ÉCRU (NEW)
EMBERS
Ephernité
FRASSI (NEW)
美福乾式熟成牛排館
驥園川菜
好嶼
鐵板教父
伊茲密爾土耳其廚房 (NEW)
Jarana
琥珀(NEW)
空盤(NEW)
睿麗
芃卓
麟聚 (NEW)
林家蔬菜羊肉爐
Longtail
五月雪客家私房珍釀
麻糬寶寶
穆記牛肉麵
Mume
N°168 Prime牛排館 (中山）
Orchid 蘭
Page 頁小館
PASTi
蓬萊
真的好海鮮
Robin's 鐵板燒
笹鮨
Set. (NEW)
Shan Nay Chicken 山內雞肉
蒔 (NEW)
施家鮮肉湯圓
欣葉臺菜 (創始店)
興蓬萊臺菜 (中山北路)
晶華軒
鮨增田
鮨七海
鮨野村
鮨天本
登龍門
泔 (NEW)
但馬家涮涮鍋 (本館)
北平陶然亭
Thai & Thai
辰園
The Tavernist
The Ukai
桌藏
月夜岩
Tutto Bello
筌
魚庒
梵燒肉
和蒔炭火割烹
香色
陽明春天 (士林)
圓環邊蚵仔煎
Zaap(NEW)
Zan 讚
臺中
阿禧師懷舊餐館 (NEW)
千味海鮮
淇里思 (西區)
瀞 (NEW)
FReNCHIE FReNCHIE
FRINS(NEW)
越南你好
響海鮮
卉寓 (NEW)
飛花落院
潔
KR Prime Steak
小樂沐 (NEW)
滿堂
菇神 (新社)
橡木炙烤牛排館
梅子
京華煙雲
東方龍
PI
豬肉榮小料理
膳馨 (西區)
鳥苑
地坊
UNA-VERSE (NEW)
發愣吃 (西區) (NEW)
溫叨
与玥樓
元
在來 (NEW)
臺南
阿村牛肉湯 (保安路)
阿輝黑輪 (NEW)
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿裕牛肉 (崑崙路)
饕弄杯
橄饗家
帝一鐤
城邊真味炒鱔魚專家
豐之海鮮漁府
有你真好 湘菜沙龍
牛五蔵
Hara Peko (NEW)
欣欣餐廳
錦霞樓
寓點(NEW)
開元路無名虱目魚
甘旨
老曾羊肉
香草小餐酒(NEW)
毛蔬(NEW)
㕩肉舖
揚梅吐氣
原則
順德牛肉湯(NEW)
沙淘宮廟海產
王家燻羊肉
溫爸鵝肉 (NEW)
再發號
高雄
三禾清豐 (NEW)
秋 (NEW)
柏弘肉燥
薩瑪法國小館
Capstone Steakhouse
長生29
鄭家切仔麵
蟳之屋
CRATAIN (NEW)
鴨肉珍 (五福四路)
福園
好蟳屋
海光俱樂部中餐廳
紅陶上海湯包 (前金)
古家海鮮
美享地
Marc L³
沐
Nibbon
弄盞欣悅
Papillon
波記食堂(NEW)
仙香飲食店
天廚
臺南旺
溫度劑
方蒔
Thomas Chien
三餐暖食(NEW)
三輪的店(NEW)
Ukai-tei
冬瓜與胖子
仙桃素
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而其中的「入選餐廳（Michelin Selected）」，米其林強調，身為「入選餐廳」同樣也在推薦名單中，包含高檔食材與優秀的烹飪技術，但可能不符合授予星級或必比登推介的標準，所以算在此區，而更早三年前，《台灣米其林指南》這個評級名稱則為「餐盤推薦」。
也就是說，我們可以看到不少被拔掉星星抑或是跌出必比登榜單的店家，會出現在此處，但是因為他們可能仍舊還有高檔食材與優秀的烹飪技術，因此後來收在「入選餐廳」名單中。至於是否只要剛從「必比登推介」、「星級餐廳」名單中被刪除後，就會立刻變成「入選餐廳」？從今年名單上來搜尋，證實是「不一定」，也有不少今年被踢除必比登榜單的小吃店家，並未被選入「入選餐廳」中。
《台灣米其林指南2024》168 家入選餐廳
臺北
16 by Flo
叁酒弍沏 (NEW)
南村
捌伍添第
AKIN (NEW)
Aleisha (NEW)
老烤箱
雅意
八和 (大安)
總裁藝文空間
Cha Cha Thé Cuisine
承家
雍翠庭
Chope Chope Eatery
川畝園
Clover
教父牛排
大腕
ÉCRU (NEW)
EMBERS
Ephernité
FRASSI (NEW)
美福乾式熟成牛排館
驥園川菜
好嶼
鐵板教父
伊茲密爾土耳其廚房 (NEW)
Jarana
琥珀(NEW)
空盤(NEW)
睿麗
芃卓
麟聚 (NEW)
林家蔬菜羊肉爐
Longtail
五月雪客家私房珍釀
麻糬寶寶
穆記牛肉麵
Mume
N°168 Prime牛排館 (中山）
Orchid 蘭
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蓬萊
真的好海鮮
Robin's 鐵板燒
笹鮨
Set. (NEW)
Shan Nay Chicken 山內雞肉
蒔 (NEW)
施家鮮肉湯圓
欣葉臺菜 (創始店)
興蓬萊臺菜 (中山北路)
晶華軒
鮨增田
鮨七海
鮨野村
鮨天本
登龍門
泔 (NEW)
但馬家涮涮鍋 (本館)
北平陶然亭
Thai & Thai
辰園
The Tavernist
The Ukai
桌藏
月夜岩
Tutto Bello
筌
魚庒
梵燒肉
和蒔炭火割烹
香色
陽明春天 (士林)
圓環邊蚵仔煎
Zaap(NEW)
Zan 讚
臺中
阿禧師懷舊餐館 (NEW)
千味海鮮
淇里思 (西區)
瀞 (NEW)
FReNCHIE FReNCHIE
FRINS(NEW)
越南你好
響海鮮
卉寓 (NEW)
飛花落院
潔
KR Prime Steak
小樂沐 (NEW)
滿堂
菇神 (新社)
橡木炙烤牛排館
梅子
京華煙雲
東方龍
PI
豬肉榮小料理
膳馨 (西區)
鳥苑
地坊
UNA-VERSE (NEW)
發愣吃 (西區) (NEW)
溫叨
与玥樓
元
在來 (NEW)
臺南
阿村牛肉湯 (保安路)
阿輝黑輪 (NEW)
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿裕牛肉 (崑崙路)
饕弄杯
橄饗家
帝一鐤
城邊真味炒鱔魚專家
豐之海鮮漁府
有你真好 湘菜沙龍
牛五蔵
Hara Peko (NEW)
欣欣餐廳
錦霞樓
寓點(NEW)
開元路無名虱目魚
甘旨
老曾羊肉
香草小餐酒(NEW)
毛蔬(NEW)
㕩肉舖
揚梅吐氣
原則
順德牛肉湯(NEW)
沙淘宮廟海產
王家燻羊肉
溫爸鵝肉 (NEW)
再發號
高雄
三禾清豐 (NEW)
秋 (NEW)
柏弘肉燥
薩瑪法國小館
Capstone Steakhouse
長生29
鄭家切仔麵
蟳之屋
CRATAIN (NEW)
鴨肉珍 (五福四路)
福園
好蟳屋
海光俱樂部中餐廳
紅陶上海湯包 (前金)
古家海鮮
美享地
Marc L³
沐
Nibbon
弄盞欣悅
Papillon
波記食堂(NEW)
仙香飲食店
天廚
臺南旺
溫度劑
方蒔
Thomas Chien
三餐暖食(NEW)
三輪的店(NEW)
Ukai-tei
冬瓜與胖子
仙桃素
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