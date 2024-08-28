「表弟」卡森斯離開台灣去哪了？轉戰國際3x3　加盟中國無錫文旅

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前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在上一季加盟T1台啤雲豹，率領球隊奪得冠軍，隨後短暫代表台灣野馬參加TAT巡迴賽後，如今卡森斯的下一步曝光。根據FIBA 3x3官方宣佈，卡森斯已與中國無錫文旅（Team Wuxi WenLv）簽約，將參與本賽季的FIBA 3x3世界巡迴賽。卡森斯在NBA最後出賽已是2022年，離開美國後，他曾在波多黎各打球，隨後來到台灣發展，加盟T1台啤雲豹，並在上賽季領軍在冠軍賽中以4：0橫掃台北台新戰神，奪下隊史首座冠軍。卡森斯也憑藉優異表現，獲得總冠軍賽最有價值球員（MVP）殊榮。結束短暫的旅台生涯後，卡森斯下一步將轉戰3x3賽場，FIBA 3x3官方宣布卡森斯正式加入無錫文旅，提到「表弟」是奧運金牌得主，也是四屆NBA明星球員，卡森斯的加盟勢必為3x3世界巡迴賽帶來更多關注。值得注意的是，TPBL職籃聯盟針對洋將薪資做出新規範。11支球團已經達成共識，未來各隊每名洋將的單月薪資上限為2萬美金，每賽季最多可簽約10個月，也就是說每名洋將的年薪上限將為20萬美金，但這也代表著除非洋將願意降薪，否則像「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和卡森斯這類的頂級巨星在新聯盟將難再看到。