最大獎16萬元　土銀攜手金融研訓院打造校園創意挑戰賽　

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大專院校學生看過來，只要有好企劃就能帶走獎金！土地銀行今（28）日宣布，攜手台灣金融研訓院舉辦「潛進AI 永續未來：土地銀行校園金融創意挑戰賽」活動，大專院校學生即日起至10月25日前提交有關金融創意的「一頁式企劃書」即可參加競賽，最大獎為新台幣16萬元獎金。土銀指出，為鼓勵學生發揮創意，今年競賽以AI應用與ESG創新為主軸，參賽者只要發想創新應用並以企劃書提案，通過初賽書面審查、複賽工作坊及決賽簡報發表評審，獲選隊伍即可獲得金獎16萬元、銀獎8萬元、銅獎4萬元及優選2萬元等高額獎金與紀念獎盃、獎狀，總獎金高達30萬元。為響應金管會「金融科技發展路徑圖2.0」宗旨，土銀近年來攜手台灣金融研訓院發起校園金融創意提案賽，透過青年學子發想打造創意金融服務解決方案，擴大產學合作效益，同時亦推動金融科技發展及金融教育宣導目標，引領金融產業實現更具包容性、公平性及永續性之金融科技生態環境。因應數位金融轉型，土銀長期鼓勵行員投入研發專利，依經濟部智慧財產局統計，土銀去年獲核准專利計100件，其中新型專利98件、發明專利2件，多年來累計獲核准專利共498件，更連續7年入選經濟部「本國法人專利申請百大排名」。土銀強調，未來將秉持金融科技發展精神，以「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念，打造銀行、社會與環境永續的共榮生態圈。