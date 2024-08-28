賴清德就職百日　謝龍介8字預言最慘後果：最終恐揭竿起義

我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德520就職，昨日是執政滿百日。對此，國民黨立委謝龍介今（28）日直言，賴清德就職百日，對他的評價就八個字，「三面樹敵，死路一條」，不只兩岸冰封、朝野對立，還黨內鬥爭，賴要用唯我獨尊的方式來治理國家，歷史上這樣幹的，最終不是搞到揭竿起義，遍地烽火，就是禍起蕭牆，同室操戈。謝龍介今天在臉書發文指出，賴清德就職百日「三面樹敵，死路一條」，一是兩岸冰封，賴清德選前說要走前總統蔡英文的路，選後卻突然拋出「新兩國論」，兩岸不會更好，只會更壞。如今是美國總統選舉前的寧靜，選後新任美國總統要幹大事，只怕兩岸就會出大事。謝龍介續指，二是朝野對立，賴清德失去國會多數，心有不甘，反改革，推罷免，當家鬧事，照說選後該與民生息，卻反其道而行，用仇恨與謠言動員青鳥，搞得社會一刻不得閒。執政黨反監督，那在野黨就只能更用力監督，對立升高，最壞的結果就是波及福國利民法案，國計民生政策都被耽擱。謝龍介也說，三是黨內鬥爭，鄭文燦收押起訴，台南幫三人中箭。公開要求黨內同志別再談2026，但卻又縱容子弟兵到處霸凌非賴系。收編了正國會，但其他非賴系也在結盟自保，全代會選舉，就直接打了賴清德的臉。民進黨的鬥爭，都是要見血的，一定得有一方認輸或者被消滅，才能罷手。「這樣下去，是行不通的」，謝龍介直言，賴清德不肯承認自己是三重少數總統，總統票少數，國會少數，地方執政也是少數，卻硬是要用唯我獨尊的方式來治理國家，歷史上這樣幹的，最終不是搞到揭竿起義，遍地烽火，就是禍起蕭牆，同室操戈。謝龍介最後喊話，自己與賴清德縱然政治立場相左，但在政治路上相識多年，「寫在你就職百日，是真心相勸，勿謂言之不預」。