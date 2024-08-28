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曝鄭文燦2800萬保釋金相當30公斤！她揭2重要訊息：急了直接不演

記者余祥／台北報導

▲鄭文燦2800萬元交保，限制住居及出境出海。（圖／攝影中心）
▲鄭文燦2800萬元交保，限制住居及出境出海。（圖／攝影中心）
前桃園市長鄭文燦被控在桃園市長任內受賄500萬元，協助將農地變更為產專區，桃檢在鄭文燦住處主臥室的暗櫃查獲獲現金678.5萬元，求處12年重刑，桃園地院昨晚裁定2800萬元交保，鄭文燦親友在1.5小時內湊齊保釋金，鄭文燦在凌晨返家。對此，國民黨立委李彥秀說這透露了兩個重要訊息，第一，鄭文燦果然實力雄厚，第二，鄭文燦急於交保，連演都不演了！2800萬元是什麼概念？2800萬元的現金，相當於30公斤的重量。

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李彥秀狠酸，誰說台灣的經濟不好？民進黨立委高鐵上遺失現金300萬，還是高鐵通報後才發現錢掉了，「沒有不景氣，只有不爭氣。」

她也認為，土地變更案絕非鄭文燦一個人可以完成，土地變更案最後如果成功，背後不法集團的獲利超過新台幣24億元，絕非500萬元或是鄭文燦一人可以喬的動，從地方到中央，為不法集團以及權貴一條龍式的服務，才是可怕的貪腐金權結構，更只是冰山的一角。

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