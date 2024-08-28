影／帕拉林匹克運動會5大美女！美國Pagonis視覺退化仍創世界紀錄

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▲來自西班牙現年21歲的Fiona Pinar Batalla是短跑選手，2022年因滑雪意外，導致脛骨和腓骨骨折。（圖／Fiona Pinar Batalla IG)

▲Amy Conroy是英國女籃成員之一，在她年輕的時候患有骨肉瘤，骨肉瘤為骨癌的一種，但化療並沒有起到作用，最終只能將Conroy的左腳截肢。（圖／Amy Conroy IG)

▲Sophie Carrigill曾是一名運動健將，曾打過籃網球、曲棍球和網球，但在2010年隨家人前往美國度假時，因發生車禍導致胸椎骨折。（圖／Sophie Carrigill IG)

▲來自美國的Anastasia Pagonis，在2020東京奧運400米自由式S11級決賽，以4分54秒49的成績打破了世界紀錄，並拿下金牌，這是她個人第一枚帕奧金牌，同時也是美國在帕奧史上第一面金牌。（圖／Anastasia Pagonis IG)

2024巴黎帕運將在台灣時間明（29）日凌晨兩點開幕，賽程將為期12天，將有4400名選手參賽本屆將有1983名女性運動員參與賽事，巴黎帕運將在29日深夜2:00登場，為期12天的運動盛事，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽，而其中也有不少外型亮麗的選手。Sarai Gascón是來自西班牙的游泳選手，出生時左手缺少前臂部分，但這並沒有影響她的運動生涯，職業生涯共參與過5次帕運，在上屆東京帕運Gascón在100公尺自由式拿下銀牌，Gascón在IG上擁有3.2萬粉絲，Gascón經常發出自己的日常生活照，引來不少粉絲按讚留言。來自西班牙現年21歲的Fiona Pinar Batalla是短跑選手，2022年因滑雪意外，導致脛骨和腓骨骨折，經過多次開刀後，最終醫生決定將她的左腳截肢，但她並沒有因此放棄想要跑進奧運的夢想，在經歷過復健和訓練後，Batalla成功獲得帕運的參賽資格，Batalla表示如果我沒有發生意外，那這道大門將永遠不會打開。Amy Conroy是英國女籃成員之一，在她年輕的時候患有骨肉瘤，骨肉瘤為骨癌的一種，但化療並沒有起到作用，最終只能將Conroy的左腳截肢，因緣際會下Conroy接觸到了輪椅籃球，並迅速愛上這項運動，Conroy曾在2015年U25輪椅籃球女子世界盃替英國拿下金牌。Sophie Carrigill曾是一名運動健將，曾打過籃網球、曲棍球和網球，但在2010年隨家人前往美國度假時，因發生車禍導致胸椎骨折，讓Carrigill的腰部以下從此癱瘓，在意外發生後，Carrigill並沒有放棄運動，選擇投身輪椅籃球，她和Conroy一樣是2015年U25輪椅籃球女子世界盃金牌成員。來自美國的Anastasia Pagonis，在2020東京奧運400米自由式S11級決賽，以4分54秒49的成績打破了世界紀錄，並拿下金牌，這是她個人第一枚帕奧金牌，同時也是美國在帕奧史上第一面金牌，Pagonis患有斯特格病變，其症狀為中央視覺減退，而週邊視覺得以保留，但這不影響Pagonis在帕奧的傑出表現。