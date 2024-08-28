墾管處出手了！墾丁「超乾淨沙灘」曝光　南灣拆除180支陽傘開罰

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▲墾管處並貼出清除前（上）與清除後的比照圖。（圖／取自墾管處臉書）

墾丁南灣沙灘因為被當地業者強插陽傘佔位，引發批評聲浪，墾管處昨（27）日偕同警政署保七總部第八大隊，針對轄區內的沙灘全面稽查清除，一天下來共清除180頂陽傘，並開出兩張廣告物違規紅單。墾管處也強調，未來持續於每日上下午輪班進行各遊憩沙灘之稽核檢查，確保沙灘乾淨面貌。墾丁各處海灘仍出現被業者插滿陽傘佔位亂象，嚴重影響旅客興致，引來網路一片批評；因此墾管處26日發出公告於臉書提及，陽傘出租為在地居民生持生計，以及遊客遮陽需求所出現之行業，然影響沙灘景觀亦常為民眾詬病，業者之間亦常有爭執。目前有業者經營陽傘出租之沙灘為南灣、白砂及船帆石，其中以南灣業者為數最多。故而管理處先從南灣整頓。並請南灣沙灘業者將人行道、沙灘上堆積的物品清除。根據《ET Today新聞雲》報導，27日一早墾管處就偕同警政署保七總隊第八大隊，前往白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，經多日勸導及當地業者也配合管處宣導予以改變，並要求清除原先標定營運範圍與安全邊界，且造成民眾誤解強占國土之定位傘計南灣約80頂、船帆石約30頂、白砂約70頂；下午持續巡查沙灘清查白砂約30頂、南灣約100頂、船帆石約20頂陽傘。一天下來共清除180頂陽傘，並開出兩張廣告物違規紅單。另外，業者也拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，目前已無違規及脫序佔用之情形。墾管處表示，該處並持續於每日上下午輪班，進行各遊憩沙灘之稽核檢查，確保墾丁沙灘乾淨風貌。墾管處還提到，粉絲頁將貼出每日海況，為民眾反映需知悉以方便安排海域活動，基於便民避免民眾每次都要以電話詢問。