特企／苦等手機降價才買？這款 iPhone 15 降幅最大！

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距離 iPhone 16 公開發表越來越近，也有許多關於該等新機上市還是先買 iPhone 15 的討論，iPhone 15 系列手機的降價幅度成為新的話題，連鎖通訊業者洋蔥網通提供整理資料，分析 i15 系列售價降幅及原因，並分享近期手機市場價格趨勢。9月即將公開的 iPhone 16 是許多人期待不已的新機，不少民眾摩拳擦掌準備好換機，部分族群預算有限正在觀望，等待 iPhone 15 降價撿便宜，但 iPhone 15 系列目前的降價幅度是否已達消費者心中的甜蜜點？連鎖通訊業者洋蔥網通表示，手機上市後跌價是每個品牌都難以避免的，距離 iPhone 16 發表會已剩下不到一個月，目前i15 系列平均跌幅來到約 12% 左右。市場上非常受歡迎的基本款 i15 128GB跌幅最高，超過15.4%的跌價，消費者有預算上的考量，或是不在乎是否為最新款，現在入手 iPhone 15 128GB 也是很聰明的選擇。iPhone 15 系列中跌幅最小的機款則是 iPhone 15 Plus 512GB，上市近一年跌幅僅 10%，市場上128GB與256GB是比較多人選擇的記憶體容量，大容量版本在貨量較少的狀況下，很難出現明顯的價格下降。安卓各大品牌為迎戰蘋果年度新機，紛紛推出配備AI功能機款及新潮摺疊手機等新品搶攻消費者荷包。7月份光是摺疊機就有三星、小米兩家品牌推出，緊接著Google也在8月的年度系列新機中以大摺疊機加入戰局。洋蔥網通表示，雖然摺疊手機選項越來越多，但目前市場上摺疊機跌價速度偏快，在回收價值上也比較沒有優勢，堪稱最不保值的手機。新一代手機推出時，前一代機型經常出現跌價的情況，舉例來說，三星最新摺疊手機 Z Flip6 於7月底上市，前代 Z Flip5（8G/256Gｚ目前跌價超過一萬元，跌幅逼近4成，民眾若不追求最新款，可趁新機上市的這波降價潮撿便宜購入喜愛的新手機。