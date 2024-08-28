珊珊颱風有機會襲台！「回馬槍路徑」氣象署也擔憂：真的要小心了

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）已經開始影響日本天氣，未來幾天路徑還有許多變化，美國模式昨（27）日預測珊珊颱風會侵襲日本後，再回馬槍往台灣靠近，詭異路徑掀起熱議，中央氣象署今（29）日表示，「機率不高，但確實有機會，要特別小心，前提是珊珊颱風沒有被日本地形破壞太嚴重」，氣象署將持續觀察，並提供颱風最新動態。
珊珊颱風有機會襲台 美國模式路徑掀起討論
根據美國國家海洋和大氣管理局全球預報系統（GFS）昨天模擬，珊珊颱風在接近日本九州後，會受地形影響逆時針打轉，隨後筆直的朝西南方的台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市，並通過台灣海峽，一路往中國消散，直至今日，美國模式仍持續維持預報。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天除了美國模式沒有改變想法外，「歐洲模式有部分小成員看法，接近美國模式，呈現非常有趣、值得關注的趨勢」。
珊珊颱風很長命 挺過日本地形破壞才有機會襲台
珊珊颱風在8月20日時生成，至今已經發展8天才正要開始侵襲日本地區，卻預估影響到週末，若真的再往南接近台灣，可以說是「長命颱風」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風移動速度調慢許多，影響九州、四國等日本西部時間拉長，光是從九州走到關西就要花3天。
至於侵襲台灣的可能，「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，如果「珊珊捱過日本陸地摧殘」，就有機會，對此氣象署預報員趙竑也認同並提及，移動速度緩慢，表示珊珊颱風「導引氣流」不明顯，週日、下週一（9/1、9/2）路徑不確定相當高，「各種路徑變化都還有機會」，不過短期還是以影響日本為主，旅日民眾要特別小心了。
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根據美國國家海洋和大氣管理局全球預報系統（GFS）昨天模擬，珊珊颱風在接近日本九州後，會受地形影響逆時針打轉，隨後筆直的朝西南方的台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市，並通過台灣海峽，一路往中國消散，直至今日，美國模式仍持續維持預報。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天除了美國模式沒有改變想法外，「歐洲模式有部分小成員看法，接近美國模式，呈現非常有趣、值得關注的趨勢」。
珊珊颱風很長命 挺過日本地形破壞才有機會襲台
珊珊颱風在8月20日時生成，至今已經發展8天才正要開始侵襲日本地區，卻預估影響到週末，若真的再往南接近台灣，可以說是「長命颱風」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風移動速度調慢許多，影響九州、四國等日本西部時間拉長，光是從九州走到關西就要花3天。
至於侵襲台灣的可能，「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，如果「珊珊捱過日本陸地摧殘」，就有機會，對此氣象署預報員趙竑也認同並提及，移動速度緩慢，表示珊珊颱風「導引氣流」不明顯，週日、下週一（9/1、9/2）路徑不確定相當高，「各種路徑變化都還有機會」，不過短期還是以影響日本為主，旅日民眾要特別小心了。