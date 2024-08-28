珍奶配雞排！奧運有珍奶徽章、巴黎帕運推雞排徽章　選手：好想吃

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▲巴黎奧運時，波多黎各選手直接在TikTok上拍影片，指名「我需要珍奶徽章！」，讓「台灣特色美食」站上國際舞台。（圖／文化部提供、翻攝自TikTok）

▲羽球選手蔡奕琳表示自己想要回國後和一般組交換珍珠奶茶的徽章，「因為我很想要吃珍珠奶茶配雞排，所以我想要他們2個徽章的結合，這樣才完美。」（圖／體育署提供）

▲2024巴黎帕運與巴黎奧運使用的是一樣的賽事標語「Games Wide Open」，體育署也呼籲台灣民眾，奧運結束後也希望能繼續支持帕運。（圖／體育署提供）

中華奧會製作的珍珠奶茶徽章在巴黎奧運上引發熱潮，各國運動員紛紛表示想要珍奶徽章，希望能和奧運中華隊好手交換；而，希望延續奧運的「台灣美食」熱潮，成為各國選手們交流的最好話題。巴黎奧運的珍奶徽章，因造型可愛，同時結合台灣特色，獲得國內外選手一致好評，負責設計、發想的中華奧會督導鄭鈞銘表示，珍奶徽章的設計初衷是，巴黎奧運時，波多黎各選手甚至直接在TikTok上拍影片，指名「我需要珍奶徽章！」讓「台灣特色美食」站上國際舞台。為了呼應巴黎奧運的珍珠奶茶超夯徽章，，讓台灣選手能帶到花都，讓台灣招牌美食成為國手們和國外代表團交流的最好話題。不只雞排PIN！此次中華帕拉林匹克總會還，以台灣黑熊胸前的為目標，希望台灣帕運選手在賽場上獲得勝利。巴黎帕運桌球選手林姿妤表示「我們台灣特色食物，可能也呼應奧運珍珠奶茶，我就覺得這設計上很有趣。」巴黎帕運羽球選手蔡奕琳也認同「我覺得很好看」，並大呼「很想趕快吃到雞排！」表示自己也和奧運一樣，帕運賽場外「交換徽章」也是選手們重要的體驗和交流機會，體育署長鄭世忠表示，這些徽章是中華代表隊的幸運小物，不論是選手或者工作人員，都可以和外國運動員、官員互動時交換，2024巴黎帕運與巴黎奧運使用的是一樣的賽事標語，用意為期許各個國家藉著運動比賽，一同提倡體育運動的開放、融合與平等，並創造更包容的社會，今年將有史上最多，高達 160 個國家將轉播帕運賽事。體育署也呼籲台灣民眾，，帕運的精采表現不容錯過，非常期待中華代表隊能在帕運再創佳績，邀請全國民眾一起為帕運13位國手加油。📍桌球男子單打—陳柏諺／程銘志📍桌球女子單雙打—田曉雯、林姿妤📍羽球男子單打—方振宇📍羽球女子單雙打—胡光秋📍羽球女子雙打—楊伊宸、蔡奕琳📍跆拳道—蕭翔文📍柔道—張少豪📍田徑標槍—劉雅婷📍健力—林資惠📍射箭—曾隆輝