珍奶配雞排！奧運有珍奶徽章、巴黎帕運推雞排徽章　選手：好想吃

中華奧會製作的珍珠奶茶徽章在巴黎奧運上引發熱潮，各國運動員紛紛表示想要珍奶徽章，希望能和奧運中華隊好手交換；而巴黎帕運將於8月29日開幕，中華帕總共推出7款「帕拉熊」胸章，體育署更是推出「雞排」徽章，希望延續奧運的「台灣美食」熱潮，成為各國選手們交流的最好話題。
巴黎奧運的珍奶徽章，因造型可愛，同時結合台灣特色，獲得國內外選手一致好評，負責設計、發想的中華奧會督導鄭鈞銘表示，珍奶徽章的設計初衷是「期盼傳遞甜蜜正向的能量」，可愛又充滿特色的設計讓不少外國選手搶著要，巴黎奧運時，波多黎各選手甚至直接在TikTok上拍影片，指名「我需要珍奶徽章！」讓「台灣特色美食」站上國際舞台。
為了呼應巴黎奧運的珍珠奶茶超夯徽章，2024巴黎帕運也特別推出「雞排徽章」，雞排與巴黎地標凱旋門結合，讓台灣選手能帶到花都，讓台灣招牌美食成為國手們和國外代表團交流的最好話題。
不只雞排PIN！此次中華帕拉林匹克總會還以台灣參加的7個運動種類，分別為田徑、柔道、桌球、射箭、羽球、健力、跆拳道，推出7款不同的台灣黑熊吉祥物「帕拉熊」徽章，以台灣黑熊胸前的「V字斑紋」為目標，希望台灣帕運選手在賽場上獲得勝利。
巴黎帕運桌球選手林姿妤表示「我們台灣特色食物，可能也呼應奧運珍珠奶茶，我就覺得這設計上很有趣。」巴黎帕運羽球選手蔡奕琳也認同「我覺得很好看」，並大呼「很想趕快吃到雞排！」表示自己也很想要回國後和一般組交換珍珠奶茶的徽章，「因為我很想要吃珍珠奶茶配雞排，所以我想要他們2個徽章的結合，這樣才完美。」
和奧運一樣，帕運賽場外「交換徽章」也是選手們重要的體驗和交流機會，體育署長鄭世忠表示，這些徽章是中華代表隊的幸運小物，不論是選手或者工作人員，都可以和外國運動員、官員互動時交換，不但可以拉近彼此距離，還可以拓展台灣的運動外交，讓世界看到台灣的特色，進而更瞭解台灣。
2024巴黎帕運與巴黎奧運使用的是一樣的賽事標語「Games Wide Open」（奧運更開放），用意為期許各個國家藉著運動比賽，一同提倡體育運動的開放、融合與平等，並創造更包容的社會，今年將有史上最多，高達 160 個國家將轉播帕運賽事。
體育署也呼籲台灣民眾，奧運結束後也希望能繼續支持帕運，帕運的精采表現不容錯過，非常期待中華代表隊能在帕運再創佳績，邀請全國民眾一起為帕運13位國手加油。
2024巴黎帕運國手：
📍桌球男子單打—陳柏諺／程銘志
📍桌球女子單雙打—田曉雯、林姿妤
📍羽球男子單打—方振宇
📍羽球女子單雙打—胡光秋
📍羽球女子雙打—楊伊宸、蔡奕琳
📍跆拳道—蕭翔文
📍柔道—張少豪
📍田徑標槍—劉雅婷
📍健力—林資惠
📍射箭—曾隆輝
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為了呼應巴黎奧運的珍珠奶茶超夯徽章，2024巴黎帕運也特別推出「雞排徽章」，雞排與巴黎地標凱旋門結合，讓台灣選手能帶到花都，讓台灣招牌美食成為國手們和國外代表團交流的最好話題。
不只雞排PIN！此次中華帕拉林匹克總會還以台灣參加的7個運動種類，分別為田徑、柔道、桌球、射箭、羽球、健力、跆拳道，推出7款不同的台灣黑熊吉祥物「帕拉熊」徽章，以台灣黑熊胸前的「V字斑紋」為目標，希望台灣帕運選手在賽場上獲得勝利。
巴黎帕運桌球選手林姿妤表示「我們台灣特色食物，可能也呼應奧運珍珠奶茶，我就覺得這設計上很有趣。」巴黎帕運羽球選手蔡奕琳也認同「我覺得很好看」，並大呼「很想趕快吃到雞排！」表示自己也很想要回國後和一般組交換珍珠奶茶的徽章，「因為我很想要吃珍珠奶茶配雞排，所以我想要他們2個徽章的結合，這樣才完美。」
和奧運一樣，帕運賽場外「交換徽章」也是選手們重要的體驗和交流機會，體育署長鄭世忠表示，這些徽章是中華代表隊的幸運小物，不論是選手或者工作人員，都可以和外國運動員、官員互動時交換，不但可以拉近彼此距離，還可以拓展台灣的運動外交，讓世界看到台灣的特色，進而更瞭解台灣。
2024巴黎帕運與巴黎奧運使用的是一樣的賽事標語「Games Wide Open」（奧運更開放），用意為期許各個國家藉著運動比賽，一同提倡體育運動的開放、融合與平等，並創造更包容的社會，今年將有史上最多，高達 160 個國家將轉播帕運賽事。
體育署也呼籲台灣民眾，奧運結束後也希望能繼續支持帕運，帕運的精采表現不容錯過，非常期待中華代表隊能在帕運再創佳績，邀請全國民眾一起為帕運13位國手加油。
2024巴黎帕運國手：
📍桌球男子單打—陳柏諺／程銘志
📍桌球女子單雙打—田曉雯、林姿妤
📍羽球男子單打—方振宇
📍羽球女子單雙打—胡光秋
📍羽球女子雙打—楊伊宸、蔡奕琳
📍跆拳道—蕭翔文
📍柔道—張少豪
📍田徑標槍—劉雅婷
📍健力—林資惠
📍射箭—曾隆輝