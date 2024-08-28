「樂天新有菜」成人展見本尊！菲菲曝合體心情　自爆收抖內四位數

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▲樂天女孩菲菲擁有甜美氣質外型，一雙大長腿超吸睛，被封為「樂天新有菜」。（圖／記者陳明安攝）

▲菲菲曾被瘋狂粉絲跟蹤回家。（圖／記者陳明安攝）

▲新有菜先前現身成人展。（圖／記者李政龍攝）

樂天女孩菲菲（李恩菲）擁有甜美氣質外型，一雙大長腿超吸睛，被封為「樂天新有菜」，先前她在成人展上合體本尊掀起騷動，菲菲今（28）日出席醫美記者會，透露對新有菜的印象，直言對方很害羞靦腆，提及自己的直播事業，更自爆曾在生日時收過超過10萬元的抖內，還碰過粉絲跟蹤回家，讓她十分害怕。菲菲在浪直播上的人氣很高，生日時曾收過核彈抖內，她解釋：「10個火箭湊一個核彈，一個火箭1萬2，10萬台幣一次就沒了。」雖然男粉絲比較多，她也曾碰過女粉絲在場上跟她告白，讓她覺得很暖心，還曾碰過14、15歲的小男孩在直播上留言給她說：「姊姊可不可以幫我加油？」她就會勸對方那麼小別看直播，要多唸書。菲菲直言，她曾經碰過粉絲一路跟蹤她回家，甚至連搭公車、轉車，整整一個小時半的車程，對方都默默跟著她，當下菲菲沒有發現，直到回到住處，對方突然把蛋糕拿出來，祝福她生日快樂，菲菲才被嚇一大跳，她坦言：「雖然對方是好意的，但希望下次不要再跟著我，有委婉拒絕，算很有心但不要比較好，會有點害怕。」菲菲一直被外界認為和AV女優新有菜撞臉，先前在成人展上她首次和對方合體，她坦言新有菜是日本人，有特別靦腆的感覺，看起來比想像中更稚嫩，被問到自己覺得有長得像對方嗎？她也直言：「乍看會有點像，但仔細看就比較還好。」而先前韓國網友批評台灣啦啦隊應援服太過暴露，菲菲被問及此事也透露：「樂天的衣服偏保守，我們都會穿球衣，不希望應援焦點是身材，相對保守一些。」